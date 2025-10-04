नई दिल्ली: दिल्ली फुटबॉल के वरिष्ठ प्रशासक एन.के. भाटिया का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह उम्र संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे थे और राजधानी के एक अस्पताल के ICU में भर्ती थे।

भाटिया, जो फुटबॉल दिल्ली के उपाध्यक्ष थे, ने खेल को बढ़ावा देने के लिए दशकों तक काम किया। उन्होंने दिल्ली सॉकर एसोसिएशन (DSA) के सचिव पद पर रहते हुए कई बार राष्ट्रीय महासंघ की बैठकों में प्रतिनिधित्व किया। वह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) की कई स्थायी समितियों में भी पदाधिकारी रहे।

1970 के दशक से फुटबॉल से जुड़े भाटिया ने सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में दिल्ली फुटबॉल संघ की सेवा की। उनके नेतृत्व में दिल्ली ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की सफल मेजबानी की।

भाटिया अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार और खेल पत्रकारों से करीबी संबंधों के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर मैच से जुड़ी जानकारी स्वयं मीडिया कार्यालयों में पहुँचाते थे।

फुटबॉल दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष और AIFF के पूर्व महासचिव शाजी प्रभाकरण ने कहा, 'मेरे कार्यकाल में भाटिया जी हर समय मार्गदर्शन और समर्थन देते रहे। उनका योगदान अविस्मरणीय है।'

उन्होंने आगे कहा, 'वह बेहद मिलनसार और दयालु व्यक्ति थे। उनका जाना दिल्ली फुटबॉल के लिए बड़ी क्षति है।'