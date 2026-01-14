नेशनल डेस्क: लिजेल ली ने लगातार दूसरे मैच में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को यहां खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को यूपी वॉरियर्स के खिलाफ सात विकेट से जीत दिलाई। यह 2026 महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स की पहली जीत है। यूपी वारियर्स की बल्लेबाजी आखिरी ओवरों में लड़खड़ा गयी जिससे टीम आठ विकेट पर 154 रन ही बना सकी। टीम ने आखिरी पांच ओवर में छह विकेट गंवाकर 24 रन बनाये।पिछले मैच में 86 रन बनाने वाली लिजेल ली ने इस मुकाबले में भी लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने 44 गेंदों में आठ चौके और तीन शानदार छक्कों की मदद से 67 रन की पारी खेली।



दक्षिण अफ्रीका के लिए पिछली बार 2022 में खेलने वाली लिजेल ली डब्ल्यूपीएल में अपने प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय टीम में वापसी का मजबूत दावा पेश कर रही हैं। अनुभवी लॉरा वोल्वार्ड्ट ने 24 गेंदों में नाबाद 25 रन की पारी खेली। उन्होंने मैच की आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हुए दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाई। कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स 12 गेंदों में 21 रन बनाकर 19वें ओवर में आउट हो गईं आखिर तक बल्लेबाजी न कर पाने की निराशा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले में आसानी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन समय रहते मैच खत्म न कर पाने के कारण मुकाबला आखिरी गेंद तक खिंच गया।



सोफी एक्लेस्टोन ने 20वें ओवर में शानदार गेंदबाजी की लेकिन वोल्वार्ड्ट के विजयी चौके ने दिल्ली कैपिटल्स की लाज बचा ली। इससे पहले हरलीन देओल को 47 रन पर ‘रिटायर्ड आउट' करने का विवादास्पद फैसला यूपी वॉरियर्स के काम नहीं आया। यूपी वॉरियर्स की शीर्ष क्रम की समस्याएं जारी रहीं और किरण नवगिरे खाता खोले बिना ही आउट हो गईं। कप्तान मेग लैनिंग ने 38 गेंदों में 54 रन बनाकर टीम की सर्वोच्च स्कोरर रही जबकि नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरी फोबे लिचफील्ड (20 गेंदों में 27 रन) पावरप्ले के तुरंत बाद स्नेह राणा की पहली ही गेंद पर स्टंप आउट हो गईं।



लैनिंग और हरलीन ने तीसरे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला लेकिन आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। टीम प्रबंधन ने बड़े शॉट्स की तलाश में 17वें ओवर की शुरुआत से पहले हरलीन को रिटायर्ड आउट करने का फैसला किया। इसके बाद आई क्लो ट्रायोन की पारी सिर्फ तीन गेंदों तक ही चल सकी। इससे पहले मंगलवार रात गुजरात जायंट्स की आयुषी सोनी इस लीग के छोटे से इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाली पहली बल्लेबाज बनी थीं। यूपी वॉरियर्स ने आखिरी पांच ओवरों में छह विकेट गंवाए और केवल 24 रन ही बना सकीं। शेफाली वर्मा ने आखिरी ओवर में दो विकेट चटकाये। उनके अलावा मारिजान काप ने भी दो सफलता हासिल की।