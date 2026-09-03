नई दिल्ली : बैटिंग ऑलराउंडर दीपक हुड्डा अपने घरेलू राज्य बड़ौदा के लिए मौजूदा घरेलू सीजन में फिर से खेलने को तैयार हैं। वे कप्तान और लेफ्ट-आर्म स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या के साथ झगड़े के बाद टीम छोड़कर चले गए थे। 31 साल के हुड्डा ने बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) द्वारा अनुशासनहीनता के कारण सस्पेंड किए जाने के बाद बड़ौदा छोड़ दिया था और राजस्थान चले गए थे। यह घटना 2021 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के पहले मैच से ठीक पहले टीम होटल और बायो-बबल छोड़ने के बाद हुई थी। उस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रैक्टिस सेशन में पांड्या ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें परेशान किया।

BCA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्नेहल पारिख ने गुरुवार को पुष्टि की कि हुड्डा, पांड्या और एसोसिएशन के बीच पुरानी सभी शिकायतें सुलझा ली गई हैं। उन्होंने कहा, 'हां, दीपक घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा के लिए फिर से खेलने जा रहे हैं। उन्हें बड़ौदा से सब कुछ मिला और अब वे हमारे लिए फिर से खेलने आए हैं। मैं कहूंगा कि कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर कोई समस्या थी, तो मुझे लगता है कि अब वे सुलझा ली गई हैं।'

हुड्डा, जो अच्छी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, ने भारत के लिए 10 वनडे और 21 T20I मैच खेले हैं, जिससे बड़ौदा की टीम को काफी अनुभव मिलेगा। IPL में हुड्डा राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। अब तक हुड्डा ने 45.39 की औसत से 4267 फर्स्ट-क्लास रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने टी20 क्रिकेट में लगभग 3,972 रन और लिस्ट ए क्रिकेट में 3,340 रन बनाए हैं।

पारिख ने आगे कहा, 'सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा स्थानीय खिलाड़ी घर लौट रहा है। हम अपने खिलाड़ी की घर वापसी से बहुत खुश हैं और उन्हें वापस पाकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने हमारे लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था और वे मेरे बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले ही मैच में शतक लगाया था।' उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा गेस्ट प्लेयर के तौर पर बड़ौदा के लिए खेलना जारी रखेंगे, लेकिन सिर्फ व्हाइट-बॉल गेम्स में जबकि तेज गेंदबाज रसिक सलाम सभी फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे।

जितेश सिर्फ व्हाइट-बॉल गेम्स खेलेंगे। रसिक सभी फॉर्मेट में खेलेंगे। हमारे नए हेड कोच आर. प्रसन्ना, जो तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज हैं, पहले से ही बड़ौदा टीम के साथ KSCA-डॉ. (कैप्टन) के. थिमप्पैया मेमोरियल टूर्नामेंट में मौजूद हैं। BCA भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को भी अपने बैकरूम स्टाफ में शामिल कर रहा है, जो 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। पटेल ने IPL 2025 और 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए बॉलिंग कोच के तौर पर काम किया था। पारिख ने कहा, 'हम मुनाफ पटेल को भी एसोसिएशन के लिए अपने मेंटर और पेस बॉलिंग कोच के तौर पर ला रहे हैं।'