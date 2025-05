जयपुर : भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने टी20 क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने मात्र 224 पारियों में 8000 रन पूरे कर लिए, जिसके साथ वह इस उपलब्धि तक सबसे तेज पहुंचने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। यह शानदार प्रदर्शन उन्होंने आईपीएल 2025 के 60वें मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए बनाया। ऐसा कर वह सबसे तेज 8 हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। उनसे पहले कोहली ने 243 पारियों में ऐसा किया था। देखें आंकड़े-

सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

क्रिस गेल - 213 पारी

बाबर आजम - 218 पारी

केएल राहुल - 224 पारी

विराट कोहली - 243 पारी

मोहम्मद रिजवान - 244 पारी

