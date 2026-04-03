चेन्नई : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए अपना घरेलू मैदान मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ शुक्रवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैच में जीत हासिल करने के लिए उसे खेल के प्रत्येक विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। CSK की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मैच में शुरुआत निराशाजनक रही थी। वहीं पंजाब ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत के साथ अपनी अभियान की शुरूआत की थी और इस लय को जारी रखना चाहेगी।

हेड टू हेड

कुल मैच - 32

चेन्नई - 16 जीत

पंजाब - 16 जीत

पिच रिपोर्ट

MA चिदंबरम स्टेडियम में हाल के मैचों से पता चलता है कि पिच ने तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं दी है। इसके बजाय लगातार गति और एक जैसा उछाल बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक लगाना आसान बना देता है, जिससे वे पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद की लाइन में आकर खेल पाते हैं, यह सिलसिला IPL में भी जारी रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हैडिन ने पिच पर हल्की घास होने की बात कही, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि हालात बल्लेबाजों के पक्ष में ही रहेंगे। याद रहे, यह वही मैदान है जहां T20 विश्व कप के दौरान भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 विकेट पर 256 रन बनाए थे।

मौसम

दिन के समय मौसम साफ और धूप वाला रहेगा और तापमान 34°C के आस-पास अपने चरम पर होगा। रात में आंशिक रूप से बादल और उमस भरा मौसम होगा और तापमान गिरकर 26°C के आस-पास पहुंच जाएगा। मैच के समय बारिश की कोई संभावना नहीं है, जबकि तापमान 29°C से 30°C के बीच रहने की उम्मीद है।

कुछ खास बातें

- हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चेपॉक में पहली पारी का औसत स्कोर 197 था।

- अपने घरेलू मैदान पर CSK 2025 सीजन में 5 मैच हारी और सिर्फ एक मैच जीती।

- संजू सैमसन, जो CSK के लिए अपने घरेलू मैदान पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, का चेपॉक में औसत स्कोर चौंकाने वाला रूप से सिर्फ 13.16 है, और उनका स्ट्राइक रेट 105.33 है।

संभावित प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स : रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी

पंजाब किंग्स : प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, विजयकुमार विशाक/हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल

