स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 18वां मैच चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए हैं। संजू सैमसन फॉर्म में लौट आए हैं और उन्होंने 26 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया है।

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे क्योंकि पिच अच्छी लग रही है, और जो भी स्कोर बनेगा, हम उसे चेज़ करना पसंद करेंगे। IPL एक लंबा टूर्नामेंट है और ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही सुकून भरा है। हमारी चर्चा इस बात पर रही है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं; एक बार जब हम किसी खास मुकाम पर पहुँच जाते हैं, तो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारी सोच यही रही है कि जो हमारे हाथ में है, उसे कंट्रोल करें। टीम का मूड अच्छा है। अगर आप हमारी टीम का संतुलन देखें, तो हमने लगभग सभी पहलुओं को कवर कर लिया है। ज़ाहिर है, हमारे पास जो विकल्प थे, उनके आधार पर मुझे लगता है कि हमने एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन चुना है। पिछले साल के मुकाबले, टीम ज़्यादा संतुलित लग रही है और उम्मीद है कि आज हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जहाँ तक पिच की बात है, इस सीज़न में यह बल्लेबाज़ी के लिए एक अच्छी विकेट रही है। पिछले कुछ सालों में चेन्नई में, यह पिच अच्छा खेली है। यह लाल मिट्टी की पिच है, इसलिए इसमें अच्छा बाउंस होना चाहिए। हमारा लक्ष्य उन्हें जितना हो सके कम स्कोर पर रोकना और फिर उस स्कोर को चेज़ करना होगा। टीम में दो बदलाव किए गए हैं। विपराज की जगह नबी आए हैं, और नीतीश राणा की जगह आशुतोष शर्मा को टीम में शामिल किया गया है।'

चेन्नई के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस के बाद कहा, 'पिच थोड़ी सूखी लग रही है। टॉस को लेकर हम असल में 50-50 की स्थिति में थे, लेकिन खुद पर भरोसा रखना अच्छी बात है। हमारा लक्ष्य आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, पहली जीत हासिल करना और पॉइंट्स टेबल में जगह बनाना है। पिछले कुछ मैचों से हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, हम सभी विभागों में सुधार कर रहे हैं। हमारी बैटिंग बहुत अच्छा कर रही है, बस कुछ अहम मौकों पर हम चूक गए, और यही वो क्षेत्र हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिलाकर, हर कोई अच्छी स्थिति में है और खेलने के लिए बहुत उत्साहित है। जब आप टीम का संतुलन देखते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता के साथ खेल रहे हैं। ब्रेविस का वापस आना बहुत अच्छा है, वह उत्साहित और तैयार है। मिडिल ऑर्डर भी काफी मज़बूत लग रहा है। हमने मैट एडवर्ड्स की जगह गुरजपनीत सिंह को भी टीम में शामिल किया है, जो हाल ही में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जो लोग MS धोनी के बारे में पूछ रहे हैं, वह होटल में बैठकर हमें देख रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हां, बहुत जल्द आप उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखेंगे।'

प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स : संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद

दिल्ली कैपिटल्स : पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिज़वी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार