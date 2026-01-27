नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है और इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज कप्तान एमएस धोनी एक बार फिर चर्चा में हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके ‘थाला’ धोनी ने आगामी सीजन को ध्यान में रखते हुए अपनी बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

CSK ने शेयर किया धोनी का प्रैक्टिस वीडियो

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एमएस धोनी का एक छोटा वीडियो शेयर किया, जिसमें 44 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज नेट्स में डिफेंस मजबूत करते और बैक-फुट से दमदार शॉट्स खेलते नजर आ रहे हैं।

वीडियो के साथ CSK ने कैप्शन में लिखा, 'हर बार जब वह बल्लेबाजी करता है, एक ट्रीट होती है। सुपरफैन्स, आप जानते हैं अब क्या वक्त है।'

A treat, every time he bats 🥳✨

Superfans, you know what time it is 🔜🦁#WhistlePodu

🎥 : Jharkhand cricket association pic.twitter.com/VY6okLqVVC — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 26, 2026

IPL 2025 में CSK का निराशाजनक प्रदर्शन

IPL 2025 का सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर रही और 14 में से सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत सकी। उस सीजन में एमएस धोनी ने भी बल्ले से संघर्ष किया और 13 पारियों में 196 रन बनाए। उनका औसत 24.50 और स्ट्राइक रेट 135.17 रहा, जबकि सर्वोच्च स्कोर नाबाद 30 रन रहा।

‘फिनिशर थाला’ की वापसी की उम्मीद

फैंस को पूरी उम्मीद है कि 2025 के मुश्किल सीजन के बाद एमएस धोनी IPL 2026 में अपने पुराने अंदाज में वापसी करेंगे। इस बीच राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होकर CSK में आए विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री ने भी टीम में धोनी की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं।

IPL में MS Dhoni का शानदार करियर

एमएस धोनी IPL इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। मैच: 278, रन: 5,439, औसत: 38.80, स्ट्राइक रेट: 137.45, अर्धशतक: 24, सर्वश्रेष्ठ स्कोर: 84*

युवा खिलाड़ियों से CSK को मिली उम्मीद

पिछले सीजन में भले ही टीम का प्रदर्शन कमजोर रहा हो, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे और उर्विल पटेल जैसे युवा बल्लेबाजों का उभरना CSK के लिए सकारात्मक संकेत रहा। इसके अलावा फ्रेंचाइज़ी ने IPL 2026 से पहले यूपी के ऑलराउंडर प्रशांत वीर और राजस्थान के विकेटकीपर कार्तिक शर्मा को ₹14.20 करोड़ में खरीदकर इतिहास भी रच दिया।

IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम

अनशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, सरफराज खान (₹75 लाख), कार्तिक शर्मा (₹14.20 करोड़), प्रशांत वीर (₹14.20 करोड़), मैथ्यू शॉर्ट (₹1.50 करोड़), अमन खान (₹40 लाख), जैक फॉल्क्स (₹75 लाख), अकील हुसैन (₹2 करोड़), राहुल चाहर (₹5.2 करोड़), मैट हेनरी (₹2 करोड़)।