स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने साफ कर दिया है कि इस बार आयुष म्हात्रे ओपनिंग नहीं करेंगे। गायकवाड़ ने बताया कि वह खुद संजू सैमसन के साथ ओपनिंग करने उतरेंगे। यानी IPL 2026 में CSK नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरेगी।

आयुष म्हात्रे का प्रदर्शन रहा शानदार

आयुष म्हात्रे ने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। वह CSK के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, जबकि उन्होंने सिर्फ 7 मैच खेले थे। म्हात्रे ने 7 पारियों में 240 रन बनाए थे, उनका औसत 34.28 और स्ट्राइक रेट 188.97 रहा था। RCB के खिलाफ उन्होंने 94 रन की शानदार पारी खेली थी। अब उन्हें नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी मिल सकती है।

नंबर-3 के लिए कई विकल्प

CSK के पास नंबर-3 के लिए कई खिलाड़ी मौजूद हैं। आयुष म्हात्रे के अलावा उर्विल पटेल, सरफराज खान और डेवाल्ड ब्रेविस भी इस पोजीशन के लिए दावेदार हैं। सरफराज खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे वह भी इस रेस में बने हुए हैं।

अश्विन ने भी इस जोड़ी का किया समर्थन

रविचंद्रन अश्विन ने भी गायकवाड़ और सैमसन की ओपनिंग जोड़ी का समर्थन किया था। अश्विन ने कहा, 'ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दोनों शानदार बल्लेबाज हैं। एक खिलाड़ी क्लासिकल शॉट्स खेलता है और दूसरा आक्रामक बल्लेबाजी करता है। मैं दोनों को ओपनिंग करते देखना चाहूंगा।'

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहला मैच

CSK IPL 2026 में अपना पहला मैच 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी। यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में संजू सैमसन अपनी पूर्व टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते नजर आएंगे, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा।