सेंट लुइस: इतिहास एक बार फिर दोहराया गया, जब गार्री कास्पारोव ने क्लच चेस लेजेंड्स मुकाबले के 10वें खेल में विश्वनाथन आनंद को हराकर मैच 13-11 से अपने नाम किया और दो गेम पहले ही विजेता घोषित हो गए।

ठीक 30 साल पहले, 10 अक्टूबर 1995 को, आनंद ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 20 गेम्स के क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में कास्पारोव के खिलाफ 18वें गेम में ड्रॉ लेकर हार स्वीकार की थी।

क्लच चेस लेजेंड्स मैच में अंतिम दो गेम ब्लिट्ज़ समय सीमा में खेले गए, जिसमें आनंद ने दोनों जीत दर्ज की, लेकिन मैच पहले ही कास्पारोव के नाम हो चुका था। कास्पारोव को 78,000 अमेरिकी डॉलर मिले, जबकि आनंद 66,000 अमेरिकी डॉलर के साथ संतुष्ट हुए।

मैच के दौरान, कास्पारोव ने पहले से पांच अंकों की बढ़त बनाई थी, लेकिन अंतिम दिन कुल 12 अंक दांव पर थे। आनंद ने दिन की शुरुआत ड्रॉ से की और दूसरे गेम में बढ़त लेने की कोशिश की। हालांकि, एक गलत चाल ने उन्हें भारी पड़ गई और कास्पारोव ने क्वीन और माइनर पीस एंडगेम में जीत दर्ज की।

कास्पारोव ने मैच के बाद कहा, "मैंने इस मैच को जीतने की उम्मीद नहीं की थी। मैं इसे एक शो की तरह देख रहा था और खुश हूं कि कई लोगों ने इसका आनंद लिया। मुझे संत लुइस में वापस आकर खुशी हुई और मैंने अपनी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया।"

62 वर्षीय कास्पारोव ने अपने खेल और आनंद के प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "मैंने इस मैच में जितनी प्रत्याशा थी, उससे अधिक लचीलापन दिखाया। आनंद शायद कुछ मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे। उनके खिलाफ उनका ऐतिहासिक स्कोर खराब है और शायद अतीत की यादें उनके खेल में छाई रही।"

कास्पारोव ने भविष्य की योजनाओं पर कहा, "मेरा पवित्र कर्तव्य है कि मैं यहां आकर लोगों का मनोरंजन करूं, भले ही मेरी शतरंज की क्षमताएं पहले जैसी नहीं रही हों।"