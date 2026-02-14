स्पोर्ट्स डेस्क : बेंगलुरु के M. Chinnaswamy Stadium में एक खास समारोह के दौरान कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने महान क्रिकेटर Rahul Dravid और उनके लंबे समय के साथी Anil Kumble के नाम पर स्टैंड समर्पित किए। यह सम्मान स्टेडियम के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिया गया।

सम्मान पाकर भावुक हुए द्रविड़

समारोह के दौरान राहुल द्रविड़ भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए बेहद खास और विनम्र करने वाला है।

द्रविड़ ने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। केएससीए 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और यह एक प्रतिष्ठित स्टेडियम रहा है। मुझे खुशी है कि यहां फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लौटने की उम्मीद है।' उन्होंने बताया कि उनका बचपन इसी मैदान के आसपास बीता है, इसलिए इस जगह से उनका गहरा जुड़ाव है।

समारोह की अगुवाई वेंकटेश प्रसाद ने की

इस कार्यक्रम की अगुवाई केएससीए अध्यक्ष Venkatesh Prasad ने की। एसोसिएशन ने द्रविड़ और कुंबले को भारतीय और कर्नाटक क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया।

कुंबले और द्रविड़ का शानदार करियर

अनिल कुंबले आज भी भारत के टेस्ट (619 विकेट) और वनडे (337 विकेट) में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 953 विकेट लिए।

राहुल द्रविड़ भारत के लिए 504 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 24,064 रन बना चुके हैं। उन्होंने 48 शतक और 145 अर्धशतक लगाए। रन बनाने के मामले में वह Sachin Tendulkar और Virat Kohli के बाद तीसरे स्थान पर हैं। दोनों खिलाड़ियों ने अपने करियर के दौरान भारतीय टीम की कप्तानी भी की।

क्या IPL 2026 मैचों की मेजबानी करेगा चिन्नास्वामी?

कर्नाटक सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने पुष्टि की है कि राज्य कैबिनेट ने केएससीए को फिर से आईपीएल मैचों की मेजबानी की मंजूरी दे दी है। पिछले साल जून में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल खिताब जश्न के दौरान भगदड़ की दुखद घटना के बाद स्टेडियम में क्रिकेट गतिविधियां रोक दी गई थीं, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर इस ऐतिहासिक मैदान पर क्रिकेट की वापसी की तैयारी है।

