स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा T20 मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं था, बल्कि यह जसप्रीत बुमराह की जोरदार वापसी का गवाह बना। बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में खेले गए इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया। दूसरे T20 में आराम के बाद टीम में लौटे बुमराह ने आते ही अपनी क्लास दिखा दी। उनकी एक घातक गेंद ने न्यूजीलैंड की पारी की दिशा बदल दी और यह साफ संकेत दे दिया कि वह बड़े टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह तैयार हैं।

टॉस जीतकर भारत का गेंदबाज़ी का फैसला

25 जनवरी को खेले गए इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाज़ी चुनी। पिच से शुरुआती मदद मिलने की उम्मीद थी और भारतीय टीम ने इसका पूरा फायदा उठाने की योजना बनाई। खास बात यह रही कि स्टार तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की इस मैच में वापसी हुई, जिससे भारतीय गेंदबाज़ी आक्रमण और भी मजबूत नजर आया।

बुमराह की वापसी ने बढ़ाया उत्साह

दूसरे T20 में आराम के बाद जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग इलेवन में वापसी ने फैंस की उम्मीदें और बढ़ा दी थीं। जैसे ही वह गेंद लेकर दौड़े, स्टेडियम में अलग ही माहौल बन गया। बुमराह की मौजूदगी विपक्षी बल्लेबाज़ों पर मानसिक दबाव बनाने के लिए काफी होती है और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

टिम सीफर्ट को किया क्लीन बोल्ड

न्यूजीलैंड की पारी का छठा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर अपना असर दिखा दिया। स्ट्राइक पर मौजूद विकेटकीपर-बल्लेबाज़ टिम सीफर्ट गुड लेंथ की गेंद को पूरी तरह समझ नहीं पाए। बुमराह की सटीक लाइन और लेंथ ने सीफर्ट को चकमा दे दिया। बल्लेबाज़ लाइन मिस कर गया और गेंद सीधा ऑफ स्टंप से जा टकराई। नतीजा ऐसा रहा कि स्टंप उखड़कर दूर जा गिरा और सीफर्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस शानदार गेंद का वीडियो खुद बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। फैंस ने बुमराह की इस गेंद को “यॉर्कर नहीं, लेकिन क्लासिक बुमराह डिलीवरी” बताया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी इसे उनकी परफेक्ट कंट्रोल और लय की झलक माना।