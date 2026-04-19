स्पोर्ट्स डेस्क: CSK के लिए IPL 2026 में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 18 अप्रैल को SRH के खिलाफ 10 रन की हार के साथ टीम को एक और बड़ा झटका लगा। टीम के इन-फॉर्म युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं और अब वह कुछ मैचों से बाहर रह सकते हैं।

कोच Michael Hussey ने दी चोट पर अपडेट

मैच के बाद CSK के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि म्हात्रे की चोट गंभीर लग रही है। 'यह हैमस्ट्रिंग टियर है। अभी इसकी गंभीरता का पूरी तरह पता नहीं है। स्कैन के बाद स्थिति साफ होगी, लेकिन यह टीम के लिए बड़ा नुकसान है क्योंकि वह शानदार फॉर्म में था। वह एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी है।'

5वें ओवर में लगी चोट, दर्द में खेलते रहे

म्हात्रे को यह चोट रन चेज के दौरान 5वें ओवर में दूसरी रन लेने की कोशिश में लगी। दर्द के बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन हालत बिगड़ती गई। अगली गेंद पर वह ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहे थे। अंततः बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह Heinrich Klaasen के हाथों कैच आउट हो गए।

म्हात्रे ने 13 गेंदों में 30 रन की तेज पारी खेली, लेकिन मैदान से बाहर जाते समय उन्हें काफी दर्द हो रहा था। उन्हें टीममेट्स और फिजियो की मदद से मैदान छोड़ना पड़ा।

नए खिलाड़ी के लिए मौका: हसी

हसी ने यह भी कहा कि म्हात्रे की गैरमौजूदगी में किसी नए खिलाड़ी को खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। 'यह किसी और के लिए बड़ा अवसर है। हमारे पास कई अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला। यह उनके लिए उत्साहजनक समय है।'

कौन ले सकता है नंबर-3 पर जगह?

म्हात्रे की जगह गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल को मौका मिल सकता है। वह आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और T20 में उनका स्ट्राइक रेट 179 से ज्यादा है। पिछले सीजन में उन्होंने सीमित मौकों में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें Gujarat Titans के खिलाफ 19 गेंदों में 37 रन की पारी शामिल है।

इसके अलावा टीम के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं:

मैथ्यू शॉर्ट को ऊपर प्रमोट किया जा सकता है

MS Dhoni की वापसी होने पर प्लेइंग XI में बदलाव संभव

मिडिल ऑर्डर में प्रशांत वीर को मौका मिल सकता है

अगला मुकाबला: मुंबई इंडियंस से भिड़ंत

CSK को अगला मुकाबला 23 अप्रैल को Mumbai Indians (MI) के खिलाफ Wankhede Stadium में खेलना है। टीम के पास तब तक म्हात्रे की चोट का आकलन करने और सही रिप्लेसमेंट चुनने का समय होगा।