स्पोर्ट्स डेस्क: Chennai Super Kings को IPL 2026 के बीच बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज Khaleel Ahmed चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं।

मैच के दौरान लगी चोट

खलील अहमद को 14 अप्रैल को Kolkata Knight Riders के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान चोट लगी। उन्होंने अपने चौथे ओवर की पांचवीं गेंद डालने के बाद दर्द की शिकायत की और मैदान छोड़ना पड़ा। वह अपना कोटा पूरा नहीं कर सके, जिससे टीम को बड़ा नुकसान हुआ।

चोट की गंभीरता क्या है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक खलील को क्वाड्रिसेप्स में ग्रेड-2 टियर हुआ है। इसके अलावा उनकी दाहिनी जांघ (रेक्टस फेमोरिस) में गंभीर स्ट्रेच इंजरी और मसल टियर भी पाया गया है। डॉक्टर्स के अनुसार, उन्हें पूरी तरह फिट होने में कम से कम 10 से 12 हफ्ते लगेंगे, यानी वह IPL 2026 के बाकी मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे।

इस सीजन में प्रदर्शन

28 वर्षीय खलील अहमद का इस सीजन प्रदर्शन खास नहीं रहा था।

मैच: 5

विकेट: 2

औसत: 73

इकॉनमी: 8.67

CSK ने उन्हें 4.8 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन चोट के कारण उनका सीजन जल्दी खत्म हो गया।

अब किसे मिलेगा मौका?

खलील की गैरमौजूदगी में टीम को गेंदबाजी संयोजन बदलना पड़ेगा। गुरजपनीत सिंह और अंशुल कंबोज को ज्यादा मौके मिल सकते हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन की भूमिका भी अहम होगी; अगर Mukesh Choudhary फिट होते हैं, तो वह टीम में उनकी जगह ले सकते हैं।

CSK की बढ़ती इंजरी लिस्ट

CSK की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। Nathan Ellis पहले से चोटिल हैं, Matt Henry खराब फॉर्म में हैं, Spencer Johnson अभी टीम से नहीं जुड़े हैं; इसके अलावा टीम के अनुभवी खिलाड़ी MS Dhoni भी अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं और उनकी वापसी का इंतजार है।

अश्विन ने उठाए सवाल

पूर्व CSK खिलाड़ी Ravichandran Ashwin ने टीम के इंजरी मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'अगर खलील अहमद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, तो CSK को गंभीरता से सोचना होगा। एक ही सीजन में इतने खिलाड़ी कैसे चोटिल हो रहे हैं?'

आगे का मुकाबला

अब देखना दिलचस्प होगा कि CSK 18 अप्रैल को SRH के खिलाफ होने वाले मुकाबले में किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरती है।