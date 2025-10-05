Go to PunjabKesari.in

जकार्ता : भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर का इंडोनेशिया में छठा खिताब जीतने का सपना जकार्ता इंटरनेशनल चैंपियनशिप के चौथे दौर में 74 का निराशाजनक कार्ड खेलने के बाद खत्म हो गया। 

तीसरे दौर तक खिताब के दौड़ में रहे भुल्लर आखिरी दिन तीन बर्डी के मुकाबले तीन बोगी और दो डबल बोगी कर कुल सात अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त 19वें स्थान पर खिसक गए। ऑस्ट्रेलिया के वेड ओर्म्बसे ने सडन-डेथ प्लेऑफ में जिम्बाब्वे के स्कॉट विंसेंट को हराकर खिताब अपने नाम किया। 

तीसरे दौर के बाद 45 साल के ओर्म्बसे, विंसेंट और भुल्लर 11 अंडर के स्कोर के साथ तालिका में शीर्ष पर थे। भुल्लर ने जहां चार ओवर को निराशाजनक कार्ड खेला वहीं ओर्म्बसे और विंसेंट ने एक अंडर के कार्ड के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा। 