स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में Chennai Super Kings के लिए अब तक एक भी मैच नहीं खेलने वाले Akeal Hosein चर्चा में आ गए हैं। टीम से बाहर रहने के बावजूद उन्होंने PSL में खेल रहे अपने साथी बल्लेबाज का खुलकर समर्थन किया है। लगातार बेंच पर बैठे होसैन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्त की शानदार पारी पर खुशी जताई, जिससे वह सुर्खियों में आ गए हैं।

PSL में साथी खिलाड़ी के लिए दिखाया सपोर्ट

इस बीच Akeal Hosein पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के मुकाबलों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने जो’बर्ग सुपर किंग्स के साथी Dian Forrester के लिए इंस्टाग्राम पर समर्थन जताया। 6 अप्रैल को होसैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फॉरेस्टर की बल्लेबाजी के वीडियो शेयर किए, जिसमें वह शानदार शॉट खेलते नजर आए।

Akeal Hosein's Instagram story.



- Currently with CSK in the IPL. pic.twitter.com/tUFVtGO72y — Sheri. (@CallMeSheri1_) April 6, 2026

लगातार 3 छक्कों से मचाया धमाल

Dian Forrester ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तांस के ऑलराउंडर Mohammad Nawaz के खिलाफ लगातार तीन छक्के जड़ दिए। इस तूफानी बल्लेबाजी ने मैच का रुख बदलने की कोशिश की। फॉरेस्टर ने 11 गेंदों में 24 रन की तेज पारी खेली और Sam Billings के साथ अहम साझेदारी भी की।

टीम के पास विकल्प कम, फिर भी मौका नहीं

CSK के पास विदेशी खिलाड़ियों की कमी के बावजूद Akeal Hosein को मौका नहीं मिला है। Dewald Brevis चोटिल हैं, Nathan Ellis बाहर हो चुके हैं और Spencer Johnson अभी टीम से नहीं जुड़े हैं। इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने Noor Ahmad पर भरोसा बनाए रखा है, जबकि उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है।

हालिया फॉर्म और रिकॉर्ड

Akeal Hosein की हालिया फॉर्म भी अच्छी रही है। उन्होंने 6 मैचों में 7 विकेट लिए हैं और उनका औसत 23.28 रहा है। SA20 और MLC में भी उन्होंने किफायती गेंदबाजी की है। खासकर टेक्सास सुपर किंग्स के लिए MLC 2025 में उन्होंने 7 मैचों में 10 विकेट झटके और शानदार इकोनॉमी (4.80) से रन रोके।

अगला मुकाबला और टीम की चुनौती

Chennai Super Kings अब अपना अगला मुकाबला 11 अप्रैल को Delhi Capitals के खिलाफ खेलेगी। टीम की कप्तानी Ruturaj Gaikwad कर रहे हैं। इस मैच से पहले MS Dhoni और डेवाल्ड ब्रेविस की फिटनेस टेस्ट होने की संभावना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि होसैन को आखिरकार मौका मिलता है या नहीं।