मुंबई : भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वकर्लोड मैनेजमेंट के लिए BCCI के बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) को रिपोर्ट करेंगे। ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह मुख्य रूप से स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर काम करने के लिए COE में हैं।

ऐसा समझा जाता है कि COE में बुमराह के काम करने का प्लान BCCI की मेडिकल टीम ने जुलाई में इंग्लैंड के भारत के व्हाइट-बॉल टूर पर फोकस करते हुए बनाया है, जहां वे 5 टी20 और तीन वनडे खेलेंगे। समझा जाता है कि बुमराह COE में बॉलिंग जारी रखेंगे और जल्द ही मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ेंगे ताकि वे IPL 2026 का अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार हो सकें, जो 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक होम गेम है।

बुमराह ने हाल ही में भारत को अपना T20 वर्ल्ड कप टाइटल बचाने वाली पहली टीम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में प्लेयर-ऑफ-द-मैच का अवॉडर् जीता था। भारत ने फाइनल 96 रन से जीता था जिसमें बुमराह ने अपने चार ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लिए थे। बुमराह, जो अपने IPL करियर में सिर्फ MI के लिए खेले हैं, ने 148 मैचों में 186 विकेट लिए हैं और MI के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले लसिथ मलिंगा से सिर्फ नौ विकेट पीछे हैं।

इस बीच MI ने वानखेड़े स्टेडियम में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है क्योंकि वे रिकॉर्ड छठा IPL टाइटल जीतने की कोशिश में हैं। उन्होंने पिछली बार 2020 में ट्रॉफी जीती थी और 2013 में पहली बार टाइटल जीतने के बाद से यह उनका सबसे लंबा इंतजार है।