स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगामी ACC महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए इंडिया ‘A’ टीम का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट 13 फरवरी से थाईलैंड में आयोजित होगा। टीम की कप्तानी अनुभवी लेग स्पिनर राधा यादव करेंगी, जो इस समय WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए धमाकेदार प्रदर्शन कर रही हैं। राधा यादव महिला ODI विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम का भी हिस्सा रही थीं।

WPL स्टार्स का दबदबा

चूंकि यह टूर्नामेंट T20I फॉर्मेट में खेला जाएगा, इसलिए कई भारतीय खिलाड़ियों को उनके WPL 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह मिली है। अनुष्का शर्मा, जिन्होंने अपने WPL डेब्यू में प्रभावित किया, टीम में चुनी गई हैं। 16 वर्षीय दीया यादव, जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था और चोट के कारण बाहर हो गई थीं, उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है।

टीम में अनुभवी नाम राधा यादव के अलावा मिनू मणि, हुमैरा काज़ी, नंदनी शर्मा, तनुजा कान्वर और तेजल हासबनीस शामिल हैं। वहीं, सजीवन सजाना, सायका इशाक, गौतमी नायक और संस्कृती गुप्ता चयन के निकट थे, लेकिन टीम में नहीं आ सके।

फास्ट बॉलर जिंतामनी कालिता, जिन्होंने हाल ही में गुजरात जायंट्स में तितास साधू की जगह ली थी, उन्हें भी टीम में जगह मिली।

भारत ‘ए’ का शेड्यूल – ACC महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026

13 फरवरी: भारत ‘ए’ vs UAE

15 फरवरी: भारत ‘ए’ vs पाकिस्तान ‘ए’

ग्रुप A: भारत ‘ए’, पाकिस्तान ‘ए’, UAE, नेपाल

ग्रुप B: श्रीलंका ‘ए’, बांग्लादेश ‘ए’, मलेशिया, थाईलैंड

इंडिया ‘ए’ टीम लिस्ट – ACC महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026

कप्तान: राधा यादव (C), हुमैरा काज़ी, वृंदा दिनेश, अनुष्का शर्मा, दीया यादव, तेजल हासबनीस, नंदनी कश्यप, ममता M, सोनिया मेंढिया, मिनू मणि, तनुजा कान्वर, प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर, जिंतामनी कालिता, नंदनी शर्मा।