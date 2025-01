खेल डैस्क : बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स के लिए खेल रहे डेविड वॉर्नर का नया ही रूप सामने देखने को मिल रहा है। हॉबर्ट हुरिकेंस के खिलाफ मैच में पहले खेलते हुए डेविड वार्नर ने भले ही 88 रन बनाए लेकिन वह अपनी पारी के दौरान दर्शकों को अपने लजवाब शॉट नहीं दिखा पाए। वार्नर ने 88 रन की पारी के दौरान सिर्फ 7 ही चौके लगाए और 66 गेंदें खर्च कर दी। वार्नर की इस धीमी पारी का असर यह रहा कि सिडनी थंडर्स पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 164 रन ही बना पाई। जवाब में खेलने उतरी हॉबर्ट टीम ने टिम डेविड (68) की तेजतर्रार अर्धशतकीय पारी के कारण 17वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली।

सिडनी थंडर्स : 164-6 (20 ओवर)

सिडनी के लिए सैम कोन्स्टास ने ओपनिंग की लेकिन 4 ही रन बना पाए। मैथ्यू ने 9 रन का योदान दिया। एक छोर पर खडे़ डेविड वार्नर ने धीमी शुरूआत के बाद रफ्तार पकड़ी। उन्हें ओलिवर 17 और सैम बिलिंग्स 28 का सहयोग मिला। वार्नर ने 66 गेंदों पर सिर्फ 7 चौकों की मदद से 88 रन बनाए। वह ज्यादातर मौकों पर गेंद को बाऊंड्री रोप से बाहर मारने से चूकते दिखे। इसी कारण सिडनी 20 ओवर में 6 विकेट पर 164 रन ही बना पाई। हॉबर्ट की ओर से गेंदबाजी करते हुए रिले मेरेडिथ ने 30 रन देकर 2 विकेट लीं।

