स्पोर्ट्स डेस्क : Bangladesh Cricket Board ने बड़ा फैसला लेते हुए सितंबर 2026 में होने वाली Cricket Ireland के खिलाफ सीरीज को स्थगित कर दिया है। बांग्लादेश बोर्ड अब इस विंडो में India national cricket team की मेजबानी करने की योजना बना रहा है।

बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार, जब भारत-बांग्लादेश सीरीज को 2025 से बदलकर सितंबर 2026 में शिफ्ट किया गया था, तभी आयरलैंड बोर्ड से नई तारीख देने का अनुरोध किया गया था। लेकिन आयरलैंड 2026 में नई विंडो देने में असमर्थ रहा, जिसके बाद दोनों बोर्ड सीरीज को टालने पर सहमत हो गए। अब यह दौरा 2027 में हो सकता है।

भारत-बांग्लादेश सीरीज का पूरा शेड्यूल

पूर्व कार्यक्रम के अनुसार भारतीय टीम 28 अगस्त 2026 को बांग्लादेश पहुंचेगी। इस दौरे पर 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे।

वनडे मैच – 1, 3 और 6 सितंबर 2026

टी20 मैच – 9, 12 और 13 सितंबर 2026

यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

वर्ल्ड कप 2027 क्वालिफिकेशन पर बांग्लादेश की नजर

बांग्लादेश का पूरा फोकस अब ICC Cricket World Cup 2027 के लिए सीधे क्वालिफिकेशन पर है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया, जिसके बाद टीम ICC वनडे रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गई है।

सीधे वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए बांग्लादेश को 31 मार्च 2027 तक टॉप-8 में जगह बनानी होगी। अगर टीम टॉप-8 में नहीं पहुंचती, तो उसे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा।

आगे का शेड्यूल भी काफी व्यस्त

आयरलैंड दौरा टलने के बाद बांग्लादेश के पास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलने का मौका होगा। इसके अलावा टीम दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे का दौरा भी करेगी। यह सभी सीरीज वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होंगी।

भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर भी नजर

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट रिश्तों में थोड़ी खटास भी देखने को मिली थी। ICC Men's T20 World Cup 2026 के दौरान बांग्लादेश टीम भारत में मैच खेलने नहीं आई थी और टूर्नामेंट का बहिष्कार किया था। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम तय कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश का दौरा करती है या नहीं।

अगर किसी कारण से भारत का दौरा टलता है, तो बांग्लादेश के पास वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से पहले कम वनडे मैच बचेंगे, जिससे सीधे वर्ल्ड कप में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है।