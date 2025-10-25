इंदौर : इंदौर में एक कैफे से होटल लौटते समय दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों का कथित तौर पर एक आदमी ने पीछा किया और उनके साथ छेड़छाड़ की। यह घटना गुरुवार सुबह हुई जिसे लेकर अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।

ये खिलाड़ी ICC महिला विश्व कप में हिस्सा ले रही ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का हिस्सा हैं और अपनी टीम के साथियों के साथ रैडिसन ब्लू होटल में ठहरी हुई थीं। टीम के सिक्योरिटी मैनेजर डैनी सिमंस ने गुरुवार शाम को MIG पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

जांच और CCTV फुटेज देखने के बाद पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है, जिसके खिलाफ छेड़छाड़ और पीछा करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि वे इस घटना की आगे जांच कर रहे हैं और शहर में रहने के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

