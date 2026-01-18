मेलबर्न : वर्ल्ड नंबर 185 और ब्रिटिश क्वालिफायर आर्थर फेरी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पहला बड़ा उलटफेर करते हुए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहले दिन 20वीं सीड फ्लेवियो कोबोली को 7-6(1), 6-4, 6-1 से हरा दिया। पिछले साल विंबलडन में फेरी ने पहले राउंड में एलेक्सी पोपीरिन को हराया था, जो ग्रैंड स्लैम में 20वीं सीड थे। दिलचस्प बात यह है कि पिछले जनवरी में जब पोपीरिन फेरी से हारे थे, तब भी वह 20वीं सीड थे।

23 साल का यह खिलाड़ी 2026 सीजन का अपना तीसरा मैच खेल रहा थे। उन्होंने यूनाइटेड कप में 1-1 का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उन्होंने स्टैन वावरिंका पर तीन सेट में जीत हासिल की, लेकिन तनावपूर्ण 3.21 घंटे के मैच में फ्रेंच खिलाड़ी आर्थर रिंडरकनेच से 6-7(4), 7-6(5), 7-5 से हार गए।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो बार के ITA ऑल-अमेरिकन फेरी ने एक शानदार मैच खेला जिसमें उन्होंने 2 घंटे और 12 मिनट के खेल के दौरान अपने 10 में से छह ब्रेक पॉइंट जीते। कोबोली के खिलाफ उन्होंने पहले तीन गेम के बाद मेडिकल टाइम-आउट लिया और पेट की समस्या के कारण पूरे मैच के दौरान डॉक्टर से कई बार सलाह ली, जिससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता था।

फेरी ने अपने ऑन-कोर्ट इंटरव्यू में कहा, 'यहां अविश्वसनीय अनुभव रहा। विंबलडन के बाहर पहली बार मेन-ड्रॉ स्लैम खेल रहा हूं और इतने शानदार कोर्ट पर इतने अच्छे फैंस के साथ यह निराशाजनक नहीं रहा।' जॉन केन एरिना में फेरी के आक्रामक बेसलाइन खेल के सामने उन्हें लय खोजने में मुश्किल हुई। साल के पहले ग्रैंड स्लैम की शुरुआत PIF ATP रैंकिंग 185 के साथ करने के बाद फेरी अगले राउंड में अपनी सफलता को जारी रखने का लक्ष्य रखेंगे, जहां उनका सामना मियोमिर केकमैनोविक या टॉमस मार्टिन एटचेवेरी में से किसी एक से होगा।

पिछले नवंबर में कोबोली उस इतालवी टीम का हिस्सा थे जिसने लगातार तीसरी बार डेविस कप जीता था। उस हफ्ते उन्होंने अहम भूमिका निभाई, न सिर्फ स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच जीता, बल्कि बेल्जियम के जिजू बर्ग्स के खिलाफ सेमी-फाइनल में 7 मैच पॉइंट भी बचाए।