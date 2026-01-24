मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : जापानी स्टार नाओमी ओसाका ने शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन के तीसरे दौर से पहले मैच से हटने का फैसला किया। चार बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन को तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलियाई क्वालिफायर मैडिसन इंग्लिस से खेलना था। इस तरह उनका फैशन और विवादों भरा अभियान यहीं समाप्त हो गया।

ओसाका ने सोशल मीडिया पर घोषणा की, लेकिन चोट की पूरी जानकारी नहीं दी। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा कि पिछले मैच के बाद उन्हें 'अपने शरीर की एक समस्या पर ध्यान देना है, जिसे इलाज की जरूरत है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित थी, और यह सफर मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। इसलिए यहां रुकना मेरे लिए दिल तोड़ने वाला है। लेकिन मैं और नुकसान का जोखिम नहीं उठा सकती।'

टूर्नामेंट द्वारा जारी बयान में ओसाका ने बताया कि उन्हें पेट के बाईं ओर दिक्कत थी। उन्होंने कहा, “यह चोट पहले भी हो चुकी है, मैंने पिछला मैच दर्द के साथ खेला। आज वार्म-अप के दौरान दर्द ज्यादा बढ़ गया। मुझे और जांच करवानी होगी।”

ओसाका ने यह भी कहा कि गर्भावस्था के बाद उनके शरीर में बदलाव आए हैं, इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी होगी। उनकी बेटी शाई का जन्म 2023 में हुआ था। ओसाका 2024 में प्रतिस्पर्धी टेनिस में लौटी और पिछले साल अमेरिकी ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचीं।

ऑस्ट्रेलियाई ओपन की शुरुआत में उनकी एंट्री वायरल हो गई थी। वह अपने पहले दौर के मैच में चौड़ी टोपी, घूंघट और सफेद छाते के साथ कोर्ट पर आई थीं। दूसरे दौर में उन्होंने सोराना क्रिस्टिया को 6-3, 4-6, 6-2 से हराया। अब इंग्लिस का सामना इगा स्वियातेक से होगा, जिन्होंने अन्ना कालिंस्काया पर 6-1, 1-6, 6-1 से जीत दर्ज की।