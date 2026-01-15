मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के सिंगल्स ड्रॉ ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही रोमांच बढ़ा दिया है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच और मौजूदा डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर को ड्रॉ के एक ही हाफ में रखा गया है। ऐसे में दोनों दिग्गजों के बीच सेमीफाइनल में संभावित महामुकाबला देखने को मिल सकता है।

पहले राउंड में जोकोविच और सिनर की राह

जोकोविच अपने अभियान की शुरुआत स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज के खिलाफ करेंगे, जबकि दूसरे वरीयता प्राप्त यानिक सिनर का पहला मुकाबला फ्रांस के बाएं हाथ के खिलाड़ी ह्यूगो गास्टन से होगा।

रिकॉर्ड 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता जोकोविच इस बार अपना 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे, जिससे वह टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा मेजर सिंगल्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे और मार्गरेट कोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।

सिनर की नजर मेलबर्न में हैट्रिक पर

दो बार के मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर मेलबर्न पार्क में खिताबी हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ उतरेंगे। यह उनका कुल पांचवां ग्रैंड स्लैम खिताब हो सकता है।

ड्रॉ के बाद सिनर ने कहा, 'ड्रॉ बहुत मुश्किल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके खिलाफ खेलते हैं। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं और रास्ता बहुत लंबा है। हमें एक-एक दिन पर ध्यान देना होगा।'

अल्कराज़ की शुरुआत घरेलू उम्मीद वॉल्टन से

वर्ल्ड नंबर-1 कार्लोस अल्कराज़ भी इसी हाफ में हैं, जहां पिछले साल के उपविजेता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव मौजूद हैं। 22 वर्षीय स्पेनिश स्टार अल्कराज़ अपने करियर का सातवां ग्रैंड स्लैम जीतने और करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के इरादे से टूर्नामेंट में उतरेंगे। उनका पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के घरेलू खिलाड़ी एडम वॉल्टन से होगा।

पहले दौर के अन्य बड़े मुकाबले

टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में कई दिलचस्प भिड़ंतें देखने को मिलेंगी। छठे वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनौर का सामना पूर्व वर्ल्ड नंबर-6 माटेओ बेरेटिनी से होगा। वहीं ज़्वेरेव पहले राउंड में ताकतवर सर्विस के लिए मशहूर गैब्रियल डायलो से भिड़ेंगे।

कोकिनाकिस टूर्नामेंट से बाहर

फैंस के चहेते खिलाड़ी थानासी कोकिनाकिस ने ड्रॉ से ठीक पहले पुरुष सिंगल्स से नाम वापस ले लिया। उन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल के दूसरे दौर से दाएं कंधे की चोट के कारण हटने का फैसला किया था, जिससे उनके प्रतिद्वंदी वैलेंटिन वाशेरोट को वॉकओवर मिल गया। हालांकि, कोकिनाकिस ने सोमवार को लगभग एक साल बाद अपना पहला सिंगल्स मैच खेलते हुए दर्द के बावजूद साहसिक जीत दर्ज की थी, लेकिन चोट उभर आने के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटना पड़ा।