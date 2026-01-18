Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : तीसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने धीमी शुरुआत के बावजूद ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। रविवार को मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेले गए मुकाबले में ज़्वेरेव ने कनाडा के गैब्रियल डियालो को चार सेटों में 6-7 (1), 6-1, 6-4, 6-2 से हराया। यह मुकाबला गर्म मौसम में दो घंटे 43 मिनट तक चला।

मैच की शुरुआत ज़्वेरेव के लिए आसान नहीं रही। पहले सेट के टाईब्रेक में उन्हें संघर्ष करना पड़ा और वह सेट गंवा बैठे, जिससे थोड़ी घबराहट भी नजर आई। हालांकि इसके बाद जर्मन खिलाड़ी ने शानदार वापसी की और अपने ताकतवर ग्राउंडस्ट्रोक्स के दम पर मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया।

पिछले साल मेलबर्न पार्क में फाइनल तक पहुंचने वाले ज़्वेरेव ने मैच के बाद कहा कि पहला सेट उनका सर्वश्रेष्ठ टेनिस नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, कोर्ट पर उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि वह अपने खेल के स्तर से संतुष्ट हैं और लय में लौटकर अच्छा महसूस कर रहे हैं।

तीन बार के ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट ज़्वेरेव अब अगले दौर में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपीरिन या फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर से भिड़ेंगे। खिताब की तलाश में जुटे ज़्वेरेव के लिए यह जीत टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की दिशा में अहम मानी जा रही है।