मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स की टॉप तीन सीड खिलाड़ी, आर्यना सबालेन्का और कोको गॉफ़, बुधवार को तीसरे राउंड में पहुंच गई। वहीं पुरुष सिंगल्स के टॉप-सीड कार्लोस अल्करज़ ने भी अपने मैच में जीत दर्ज की।

सबालेन्का और गॉफ़ की शानदार जीत

टॉप-सीड सबालेन्का ने चीन की बाई झोउशुआन को 6-3, 6-1 से हराया। आर्यना ने पहले सेट में 5-0 की बढ़त बनाई, लेकिन फिर भी सात सेट पॉइंट्स की कोशिश के बाद पहला सेट अपने नाम किया। उन्होंने मैच में सर्व-एंड-वॉली जैसी नई रणनीति अपनाने की कोशिश भी की।

तीसरे नंबर की सीड कोको गॉफ़ ने ओल्गा डैनिलोविक को 6-2, 6-2 से मात दी। गॉफ़ अब तक ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई हैं, लेकिन फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में उनका रिकॉर्ड शानदार है।

सबालेन्का का अगला मुकाबला अनास्तासिया पोपापोवा से होगा, जिन्होंने 28वें सीड और पूर्व यूएस ओपन चैंपियन एम्मा राडुकानू को 7-6(3), 6-2 से हराया।

अल्करज़ ने भी दर्ज की जीत

पुरुष सिंगल्स में टॉप-सीड कार्लोस अल्करज़ ने जर्मनी के यानिक हान्फ़मैन को 7-6(4), 6-3, 6-2 से हराया। मैच के बाद अल्करज़ ने कहा, 'मुझे पता था कि हान्फ़मैन अच्छा खेलेंगे। गेंदें इतनी तेज़ थीं कि मुझे हर शॉट के लिए तैयार रहना पड़ा।'

अल्करज़ 22 साल के हैं और मेलबर्न पार्क में पहला ग्रैंड स्लैम जीतकर सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

अन्य मुकाबले और यादगार पल

एलिना स्वितोलिना (यूक्रेन, 12वीं सीड) ने लिंडा क्लीमोविकोवा को 7-5, 6-1 से हराया। 39 वर्षीय फ्रेंच स्टार गाएल मोन्फिल्स ने अपने करियर का अंतिम मेलबर्न ओपन खेला और पहले राउंड में हार गए। ज़ेन्येप सॉन्झेम (तुर्की) ने अन्ना बॉंडर को 6-2, 6-4 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बनाई। उनका मैच मेलबर्न के बाहरी कोर्ट पर खेला गया, और स्टैंड्स में तुर्की समुदाय ने जबरदस्त समर्थन दिया।

पुरुष सिंगल्स में और भी सीड खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की:

दानील मेदवेदेव ने क्वेंटिन हैलिस को 6-7(9), 6-3, 6-4, 6-2 से हराया।

आंद्रे रुब्लेव ने जैम फाेरिया को 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 से मात दी।

टोमी पॉल ने थियागो अगस्टिन तिरांटे को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया।