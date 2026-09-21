निशिन (जापान): एशियाई खेल 2026 में महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी। मंगलवार को होने वाले खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम की नजर स्वर्ण पदक पर होगी। भारत ने जापान और बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई है, जबकि श्रीलंका भी पाकिस्तान को हराकर खिताबी मुकाबले तक पहुंचा है।

स्वर्ण जीतकर दबदबा कायम करना चाहेगा भारत

भारतीय महिला टीम एशियाई खेलों में अपने दबदबे को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। भारत के महिला और पुरुष दोनों टीमों के पोडियम के शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीद है। 'भारतीय टीम को स्वर्ण पदक से रोकने के लिए बेहद खराब प्रदर्शन करना होगा।' मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ जीत भारत को एशियाई क्रिकेट में अपनी मजबूत स्थिति और बेहतर करने का मौका देगी।

एशिया कप फाइनल में भी श्रीलंका को दी थी मात

भारत और श्रीलंका के बीच हालिया मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने इसी महीने की शुरुआत में खेले गए एशिया कप के फाइनल में भी श्रीलंका को हराया था। हालांकि, श्रीलंका अतीत में भारत को शिकस्त दे चुका है और कप्तान चामरी अटापट्टू की अगुआई वाली टीम फाइनल में उलटफेर करने के इरादे से उतरेगी।

चामरी अटापट्टू से भारत को रहना होगा सावधान

श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। कप्तान चामरी अटापट्टू ने इस मुकाबले में 50 गेंदों पर 82 रन की शानदार पारी खेली। 'भारत जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए श्रीलंका को अटापट्टू और अपने अन्य खिलाड़ियों से इसी तरह के बेहतरीन प्रदर्शन की जरूरत होगी।'

भारतीय टीम के सभी विभाग शानदार फॉर्म में

भारत की टीम टूर्नामेंट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण तीनों विभागों में अच्छी फॉर्म में नजर आई है। सलामी बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है और खासकर शेफाली वर्मा शानदार लय में हैं। भारतीय टीम प्रबंधन तीसरे नंबर के बल्लेबाजी क्रम को लेकर लगातार प्रयोग कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में जी कमालिनी को इस स्थान पर उतारा गया था, जबकि जापान के खिलाफ भारती फुलमाली को तीसरे नंबर पर आजमाया गया था।

शेफाली वर्मा पर रहेंगी नजरें

शेफाली वर्मा टूर्नामेंट में भारत की प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हैं। भारतीय टीम को फाइनल में भी उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद होगी। कमालिनी ने अब तक टूर्नामेंट में बड़ी पारी नहीं खेली है, हालांकि क्वार्टर फाइनल में उन्होंने शेफाली के साथ पारी की शुरुआत की थी।

हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारी की उम्मीद

कप्तान हरमनप्रीत कौर एशिया कप में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थीं। ऐसे में फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भारतीय प्रशंसकों को उनसे पुरानी लय में लौटने की उम्मीद होगी। कप्तान की बल्लेबाजी भारत के लिए फाइनल में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, खासकर तब जब टीम को दबाव वाले मुकाबले में अनुभव की जरूरत होगी।

स्पिन गेंदबाजी भारत की सबसे बड़ी ताकत

टूर्नामेंट के शुरुआती दो मुकाबलों को देखते हुए भारत के लिए ज्यादातर विकेट स्पिन गेंदबाजों ने हासिल किए हैं। फाइनल में भी स्पिनरों से अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। दीप्ति शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और उन्हें श्री चरणी का अच्छा साथ मिल रहा है। दोनों ने टूर्नामेंट में भारतीय गेंदबाजी को मजबूती दी है।

तेज गेंदबाजी में नंदनी शर्मा ने किया प्रभावित

तेज गेंदबाजी विभाग में नंदनी शर्मा ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। भारत के पास रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी जैसे अनुभवी विकल्प भी मौजूद हैं, जिससे टीम का गेंदबाजी आक्रमण संतुलित नजर आता है।

भारत की संभावित टीम

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जी कमालिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव।

श्रीलंका की संभावित टीम

इमेशा दुलानी, चामरी अटापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना, मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुडी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी, रश्मिका सेवांडी, निमाशा मीपागे, संजना काविंदी, अनुष्का संजीवनी।

कब और कितने बजे शुरू होगा फाइनल?

भारत और श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट का फाइनल मंगलवार, 22 सितंबर को खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा।