खेल डैस्क : आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले क्रिकेट फैंस ने उम्मीद लगाई थी कि इस बार विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा शुरूआत से टॉप स्कोरर की लिस्ट में टॉप पर होंगे। लेकिन आईपीएल के शुरूआत 21 मैच गुजर जाने के बाद समीकरण कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल विंडीज दिग्गज निकोल्स पूरन है। जबकि दूसरे स्थान पर जो खिलाड़ी है उसने सबको अपनी स्ट्रोक प्ले आदतों से चौका दिया है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई के टी20 कप्तान मिचेल मार्श की। मार्श का बल्ला आईपीएल 2025 में जमकर चल रहा है। उन्होंने 5 मैचों में ही 4 अर्धशतक के साथ 265 रन बना लिए हैं। उनकी औसत 53 तो स्ट्राइक रेट 180 चल रही है। वह सीजन में अब तक 22 चौके और 10 छक्के लगा चुके हैं।

