सिडनी : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ जोश हेज़लवुड टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में उपलब्ध नहीं रह सकते हैं। वह फिलहाल एड़ी (Achilles) की चोट से उबर रहे हैं और इसी वजह से चयनकर्ताओं ने सीन एबॉट को ट्रैवलिंग रिज़र्व के तौर पर टीम में शामिल किया है।

ऑस्ट्रेलिया में ही रिहैब करेंगे हेज़लवुड

जोश हेज़लवुड पहले इंग्लैंड सीरीज़ से हैमस्ट्रिंग चोट के चलते बाहर हुए थे। रिहैब के दौरान उन्हें Achilles की समस्या हो गई। चयन समिति और मेडिकल स्टाफ से चर्चा के बाद फैसला लिया गया कि हेज़लवुड फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ही रहकर रिहैब जारी रखेंगे। उनके श्रीलंका पहुंचने की कोई तय समय-सीमा फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है।

चयनकर्ता टोनी डोडेमेड का बयान

ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता टोनी डोडेमेड ने इस फैसले को हेज़लवुड की लंबी फिटनेस को ध्यान में रखकर लिया गया बताया।

'हमें लगा कि जोश के लिए अपने परिचित माहौल में रहकर रिहैब करना ज्यादा व्यावहारिक और फायदेमंद रहेगा। नाथन की वापसी को देखते हुए हमने सीन एबॉट को तेज़ गेंदबाज़ी के कवर के तौर पर साथ रखने का फैसला किया,' — टोनी डोडेमेड (cricket.com.au)

उन्होंने आगे कहा— 'सीन एक अनुभवी और बहुमुखी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और कई वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। पाकिस्तान दौरे के बाद उनका टीम के साथ बने रहना सही लगा।'

सीन एबॉट को क्यों मिली जगह?

सीन एबॉट की एंट्री ऐसे समय में हुई है, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम कई फिटनेस चिंताओं से जूझ रही है। एबॉट को ट्रैवलिंग रिज़र्व के रूप में शामिल किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत विकल्प मौजूद रहे।

पहले ही बाहर हो चुके हैं पैट कमिंस

डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके बाद बेन ड्वारशुइस को अंतिम 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया, मैट रेनशॉ ने मैथ्यू शॉर्ट की जगह ली।

अन्य खिलाड़ियों की फिटनेस भी चिंता का विषय

ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई खिलाड़ी हाल ही में चोट से लौटे हैं या अब भी परेशानियों से जूझ रहे हैं— नाथन एलिस: हैमस्ट्रिंग चोट के कारण BBL फाइनल नहीं खेल सके, टिम डेविड: 26 दिसंबर के बाद से नहीं खेले, BBL में हैमस्ट्रिंग चोट, ग्लेन मैक्सवेल: पाकिस्तान दौरे पर नहीं गए, टूटी हुई टखने की चोट को मैनेज किया गया, एडम ज़ाम्पा: लाहौर में आखिरी ODI में ग्रोइन टाइटनेस, हालांकि CA ने इसे एहतियाती कदम बताया।

राहत की खबर: ये खिलाड़ी जल्द जुड़ेंगे

इन तमाम चिंताओं के बीच राहत की बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल, नाथन एलिस और टिम डेविड मंगलवार को कोलंबो में टीम से जुड़ने वाले हैं। ये खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे का हिस्सा नहीं थे।

वॉर्म-अप और पहला मुकाबला

ऑस्ट्रेलिया गुरुवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेलेगा, 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा

ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम

मुख्य टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़ाम्पा

ट्रैवलिंग रिज़र्व: सीन एबॉट