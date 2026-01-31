स्पोर्ट्स डेस्क: आगामी ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें मिचेल मार्श कप्तान होंगे। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा।

पैट कमिंस और मैथ्यू शॉर्ट टूर्नामेंट से बाहर

ICC वेबसाइट के अनुसार पैट कमिंस अपनी पीठ की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, इसलिए उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। वहीं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट को भी मूल 15 सदस्यीय स्क्वाड से बाहर किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने बेन द्वार्शुइस और मैथ्यू रेंसॉ को टीम में शामिल किया है।

ऑस्ट्रेलिया का T20 WC 2026 स्क्वाड:

मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनॉली, टिम डेविड, बेन द्वार्शुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्राविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुएन्मैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेंसॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़ाम्पा

चयनकर्ताओं का भरोसा

ऑस्ट्रेलिया के सेलेक्टर टोनी डोडेमाइड ने कहा कि द्वार्शुइस और रेंसॉ मजबूत प्रदर्शन देने में सक्षम हैं। डोडेमाइड के अनुसार, बेन द्वार्शुइस पैट की जगह लेने के लिए तैयार हैं। वे लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाजी के साथ फील्डिंग और अंत के ओवरों में बल्लेबाजी में भी माहिर हैं।

मैथ्यू रेंसॉ ने हाल ही में सभी फॉर्मेट्स में शानदार प्रदर्शन किया है। श्रीलंका में पूल स्टेज के स्पिन-भारी हालातों में रेंसॉ मिडिल ऑर्डर में अतिरिक्त समर्थन देंगे।

ग्रुप और मैच शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया ग्रुप B में हैं, जहां उनके साथ हैं आयरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और ओमान। ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच 11 फरवरी को आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ होगा।