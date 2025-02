खेल डैस्क : श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने को दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपनी आखिरी टेस्ट पारी खेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों से शानदार विदाई मिली। प्लेयरों ने उनके लिए तालियां बजाईं। यह दिमुथ का 100वां टेस्ट था। वह दूसरी पारी में सिर्फ 14 रन बना पाए और मैथ्यू कुह्नमैन की गेंद पर विकेट के पीछे विकेटकीपर एलेक्स कैरी को कैच दे बैठे। वह जब पवेलियन लौट रहे थे तो नाथन लियोन और स्टीव स्मिथ ने उनसे हाथ मिलाया। वहीं, श्रीलंकाई साथी दिनेश चंडीमल ने उन्हें गले लगाया। श्रीलंकाई बल्लेबाज ने 100 टेस्ट मैचों में 39.25 की औसत से 16 शतक और 39 अर्द्धशतक के साथ 7222 रन बनाए और उनका उच्चतम स्कोर 244 रन था।

Dimuth Karunaratne leaves the field after his final Test innings.



7,222 runs in 100 Test matches, a Sri Lankan stalwart 👏#SLvAUS pic.twitter.com/u2baFSmSnK