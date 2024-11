पर्थ : भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली (Virat Kohli) के शानदार शतक को ऑस्ट्रेलिया के लिए ‘बुरा' संकेत करार देते हुए रविवार को यहां कहा कि पिछले 15 वर्ष में किसी भी विदेशी खिलाड़ी ने इस देश में नियमित तौर पर उनकी तरह प्रभावशाली बल्लेबाजी नहीं की है। कोहली ने पांच मैचों की बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला के शुरूआती टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 100 रन बनाए। उन्होंने टेस्ट करियर में अपने 30वें शतक के साथ लय में वापसी की। इस 36 साल के खिलाड़ी का यह ऑस्ट्रेलिया में 7वां शतक है। वह महान सचिन तेंदुलकर (6 शतक) को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बन गए।

