पर्थ : टेस्ट मैच सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम के चोटिल हुए बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने अभ्यास किया, वहीं शुभमन गिल अभ्यास सत्र से दूर रहे। रविवार सुबह राहुल ने लगभग तीन घंटे अभ्यास किया। 2 दिनों के मैच सिमुलेशन के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने वाका की मुख्य विकेट और नेट्स पर रविवार को भी अभ्यास किया। राहुल ने एक घंटा मैदान पर बिताने के बाद नेट्स पर भी अभ्यास किया और उनके खेलने के अंदाज से कोई दिक्कत दिखती हुई नजर नहीं आ रही थी।

After being hit on his elbow on Day 1 of the match simulation, KL Rahul has recovered and is raring to go 👌👌#TeamIndia | #AUSvIND | @klrahul pic.twitter.com/FhVDSNk8tv