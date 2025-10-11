Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

मडगांव: सीनियर डिफेंडर सुभाशीष बोस और मिडफील्डर लालेंगमाविया राल्टे एशियाई कप क्वालीफायर में सिंगापुर के खिलाफ दूसरे चरण के अहम मैच से पहले भारतीय फुटबॉल टीम के राष्ट्रीय शिविर में शामिल हो गए हैं।

भारत ने सिंगापुर में खेले गए पहले चरण के मुकाबले को 1-1 से ड्रॉ किया था। अब टीम दूसरे चरण की मेजबानी गोवा में करेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) (AIFF) ने इस खबर की पुष्टि की और बताया कि बोस और राल्टे आज से शिविर में ट्रेनिंग शुरू करेंगे।

भारत ने इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ और हांगकांग से 0-1 से हार के बाद केवल एक अंक अर्जित किया है। ऐसे में सिंगापुर के खिलाफ ‘डबल हेडर’ मुकाबला टीम के एशियाई कप क्वालीफिकेशन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। टीम ने पिछले महीने सीएएफए नेशंस कप में कांस्य पदक भी जीता था।