सिंगापुर: एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर (AFC AsianCup Qualifier) के तीसरे दौर में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम गुरुवार को सिंगापुर के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबला खेलेगी। अगस्त-सितंबर में सीएएफए नेशंस कप के लिए खिलाड़ियों को आराम दिए जाने के बाद सुनील छेत्री की टीम में वापसी हुई है, लेकिन अधिकांश खिलाड़ी राष्ट्रीय शिविर में मुश्किल से एक सप्ताह ही साथ रहे।

स्थिति और चुनौती

भारत ग्रुप ‘सी’ में सबसे निचले पायदान पर है, शुरुआती दो मैचों में टीम ने केवल एक अंक हासिल किया। बांग्लादेश के खिलाफ 0-0 का ड्रॉ और हांगकांग से 0-1 की हार ने टीम की क्वालीफिकेशन की राह कठिन बना दी है। वहीं, सिंगापुर दो मैचों में चार अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर है। केवल ग्रुप विजेता को ही मुख्य टूर्नामेंट में जगह मिलेगी, इसलिए गुरुवार का मैच भारत के लिए निर्णायक है।

टीम और तैयारी

मुख्य कोच खालिद जमील ने अगस्त में नियुक्ति के बाद टीम का संतुलन बनाते हुए, सीएएफए नेशंस कप में टीम को तीसरा स्थान दिलाया था। इस बार उन्होंने छेत्री के अलावा ब्रैंडन फर्नांडिस, सहल अब्दुल समद, फारुख चौधरी और लिस्टन कोलासो जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया है। चोट से उबरने के बाद अनुभवी डिफेंडर संदेश झिंगन की वापसी टीम के लिए बड़ी राहत है।

राष्ट्रीय शिविर में कई खिलाड़ियों की अनुपस्थिति और केवल एक सप्ताह की तैयारी के बावजूद, जमील ने टीम से फोकस बनाए रखने और हर मैच पर ध्यान देने की अपील की। उनका मानना है कि सिंगापुर के खिलाफ जीत टीम की क्वालीफिकेशन की उम्मीदें मजबूत कर सकती है।

सिंगापुर की ताकत

सिंगापुर का पलड़ा घरेलू मैदान पर भारी है। टीम के कप्तान और डिफेंडर हारिस हारुन की वापसी से सुरक्षा बढ़ी है। विदेशी लीग में खेल रहे खिलाड़ी जैसे फारवर्ड इखसान फंडी और युवा जोनान टैन टीम की ताकत बढ़ा रहे हैं। फंडी ने 41 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 21 गोल किए हैं और थाई लीग में सक्रिय हैं।

भारत की रणनीति

भारत की टीम इस समय 134वें रैंक पर है और सिंगापुर 158वें स्थान पर। पिछले मैचों का रिकॉर्ड बराबरी का रहा है, लेकिन घरेलू मैदान पर सिंगापुर का पलड़ा भारी रहा है। कोच जमील का कहना है कि टीम को एक-एक मैच पर फोकस करना होगा और गुरुवार के मुकाबले से टीम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करेगी।

भारतीय टीम:

गोलकीपर: अमरिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू

डिफेंडर: अनवर अली, हमिंगथनमाविया राल्ते, मुहम्मद उवैस, परमवीर, राहुल भेके, संदेश झिंगन

मिडफील्डर: ब्रैंडन फर्नांडिस, दानिश फारूक भट, दीपक तंगरी, मैकर्टन लुइस निकसन, महेश सिंह नाओरेम, निखिल प्रभु, सहल अब्दुल समद, उदांता सिंह कुमाम

फॉरवर्ड: फारुख चौधरी, लालियानजुआला छांगटे, लिस्टन कोलासो, रहीम अली, सुनील छेत्री, विक्रम प्रताप सिंह।