स्पोर्ट्स डेस्क : Ravichandran Ashwin ने IPL 2026 के पहले मैच में Virat Kohli की बल्लेबाज़ी और एनर्जी की जमकर तारीफ की। अश्विन ने कहा कि इस उम्र में भी कोहली जिस तरह से दौड़ते हैं और हर रन के लिए लड़ते हैं, वह उन्हें “काफी अजीब लेकिन शानदार” लगता है। उन्होंने कहा कि जब मैच RCB के कंट्रोल में था तब भी कोहली तेजी से सिंगल लेकर दूसरे रन के लिए भागने लगे, जो उनकी भूख और जुनून को दिखाता है।

‘कोहली लोगों को दिखाते हैं क्रिकेट कैसे खेला जाता है’

अश्विन ने कहा कि कोहली सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि लोगों को दिखाते हैं कि क्रिकेट किस अंदाज़ में खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर RCB इसी तरह बल्लेबाज़ी करती रही तो कोहली को पूरे 20 ओवर बल्लेबाज़ी करनी चाहिए, क्योंकि उनका इंटेंसिटी लेवल अलग ही है।

जैकब डफी की गेंदबाज़ी की भी तारीफ

अश्विन ने Jacob Duffy की गेंदबाज़ी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब RCB ने उन्हें ऑक्शन में चुना था तब ही उन्होंने कहा था कि यह शानदार पिक है। डफी ने सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाज़ी की और पिच पर जहां आमतौर पर रन बनते हैं, वहां उन्होंने बल्लेबाज़ों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अश्विन के मुताबिक RCB की रणनीति SRH से बेहतर थी और डफी ने उसे शानदार तरीके से लागू किया।

RCB vs SRH मैच का हाल

Royal Challengers Bengaluru ने IPL 2026 के ओपनिंग मैच में Sunrisers Hyderabad को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए SRH ने 201/9 का स्कोर बनाया। टीम की तरफ से Ishan Kishan ने 38 गेंद में 80 रन बनाए, जबकि अंकित वर्मा ने 18 गेंद में 43 रन की तेज पारी खेली।

लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB ने 15.4 ओवर में ही मैच जीत लिया। कोहली ने 38 गेंद में नाबाद 69 रन बनाए, जबकि Devdutt Padikkal ने 61 रन की तेज पारी खेली। कप्तान Rajat Patidar ने भी 12 गेंद में 31 रन बनाकर टीम की जीत आसान कर दी।