मुंबई : IFTDA के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर अपनी नाराजगी जताई है। सोमवार को पाकिस्तान ने घोषणा की कि वह 15 फरवरी को कोलंबो में पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप A मैच में भारत के खिलाफ खेलेगा। यह घोषणा पाकिस्तान सरकार से जरूरी हरी झंडी मिलने के बाद हुई है। अपडेट पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक पंडित ने IANS से ​​एक खास बातचीत में कहा कि वह भारत के पड़ोसी देश के साथ कोई भी खेल खेलने के खिलाफ हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

फिल्ममेकर ने आगे कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है, तो यह देश के नागरिकों और हमारे सुरक्षा बलों की भावनाओं का अपमान होगा जो देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। अशोक पंडित ने कहा, 'मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूं। भारत को कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। एक ऐसा देश जो एक टेररिस्ट देश है और शांति में यकीन नहीं रखता और सिर्फ टेररिस्ट को पालता-पोसता है, उसके साथ किसी भी वजह से खेलना, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छी बात है। यह लोगों की भावनाओं के खिलाफ है, और हमारे सिक्योरिटी फोर्स और उनके परिवारों के खिलाफ है, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं।'

अपनी भावनाओं को दोहराते हुए उन्होंने कहा, 'तो, पर्सनली, मैं पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के खेल या बिजनेस के खिलाफ हूं।' जिन्हें नहीं पता, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने कहा किया था कि वह भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। हालांकि, बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया गया, 'पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन, मोहसिन नकवी ने PCB, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के प्रतिनिधियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच हुई हाई-लेवल बातचीत के नतीजों के बारे में फॉर्मल जानकारी दी है। कई देशों के बीच बातचीत के नतीजों और दोस्त देशों की रिक्वेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम को 15 फरवरी को ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में मैदान पर उतरने का निर्देश देती है।'