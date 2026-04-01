स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 के मुकाबले में Punjab Kings और Gujarat Titans के बीच खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए। मुकाबला Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium में खेला गया, जहां गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां देखने को मिलीं।

अर्शदीप सिंह का खराब ओवर

पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज Arshdeep Singh के लिए यह मैच काफी मुश्किल रहा। पारी का आखिरी ओवर डालते समय उन्होंने 4 वाइड और 1 नो-बॉल फेंकी, जिससे ओवर 11 गेंदों तक खिंच गया।

इस दौरान टीम को अतिरिक्त रन भी देने पड़े, जिसने मैच पर असर डाला।

अनचाहे रिकॉर्ड में शामिल

इस ओवर के साथ अर्शदीप सिंह IPL में 11 गेंदों का ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए। इस लिस्ट में पहले से Mohammed Siraj, Hardik Pandya, Tushar Deshpande, Shardul Thakur और Sandeep Sharma जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

IPL में सबसे लंबे ओवर (11 गेंद)

मोहम्मद सिराज vs MI (2023)

तुषार देशपांडे vs LSG (2023)

शार्दुल ठाकुर vs KKR (2025)

संदीप शर्मा vs DC (2025)

हार्दिक पांड्या vs GT (2025)

अर्शदीप सिंह vs GT (2026)

अर्शदीप का प्रदर्शन

अर्शदीप सिंह ने इस मैच में अपने 4 ओवर पूरे किए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके और 42 रन खर्च कर दिए। वह IPL में पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन इस मैच में वह 100 विकेट के आंकड़े तक पहुंचने से चूक गए। फिलहाल उनके नाम 84 मैचों में 97 विकेट दर्ज हैं।

अन्य गेंदबाजों का प्रदर्शन

इस मुकाबले में Vijaykumar Vyshak ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। वहीं Yuzvendra Chahal ने भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अहम विकेट झटके, जबकि Marco Jansen ने भी टीम के लिए योगदान दिया।