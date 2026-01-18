Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे और निर्णायक वनडे में अर्शदीप सिंह ने दमदार वापसी करते हुए कीवी टीम के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद टीम मैनेजमेंट ने प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप पर भरोसा जताया और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने नई गेंद से घातक स्विंग निकालते हुए इस फैसले को पूरी तरह सही साबित कर दिया।

शुरुआती ओवरों में स्विंग और कंट्रोल

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पहले ओवर से ही लय में नजर आए। दोनों तरफ स्विंग कराने की उनकी क्षमता ने न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को बैकफुट पर डाल दिया। जहां होलकर स्टेडियम आमतौर पर गेंदबाजों के लिए मुश्किल माना जाता है, वहीं अर्शदीप ने यहां भी अतिरिक्त मूवमेंट निकालकर सभी को प्रभावित किया।

टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ी

अर्शदीप की वापसी की सबसे बड़ी झलक हेनरी निकोल्स के विकेट में देखने को मिली। लगातार डॉट गेंदों से दबाव बनाने के बाद उन्होंने एक इनस्विंग गेंद पर निकोल्स को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया। अपने शुरुआती तीन ओवरों में अर्शदीप ने सिर्फ 10 रन दिए, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था, जिससे न्यूजीलैंड की रन गति पूरी तरह थम गई।

मैच पर भारत की पकड़ मजबूत

अर्शदीप की शुरुआती सफलता के बाद दूसरे छोर से हर्षित राणा को आक्रामक गेंदबाजी का मौका मिला और उन्होंने डेवोन कॉनवे का विकेट चटका दिया। शुरुआती छह ओवरों में न्यूजीलैंड का स्कोर 21/2 हो गया। कप्तान माइकल ब्रेसवेल की भारत में सीरीज जीतने की उम्मीदों को अर्शदीप की इस वापसी ने बड़ा झटका दिया और भारत ने मैच में मजबूत पकड़ बना ली।