मलागा (स्पेन): भारत की गोल्फर अवनी प्रशांत और अदिति अशोक ने सत्रांत एंडालूसा कोस्टा डेल सोल ओपन डी एस्पाना के अंतिम दौर में एक-अंडर 71 का समान स्कोर किया और संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर रहीं।

अवनी ने अंतिम राउंड में चार बर्डी लगाईं, लेकिन तीन बोगी करने से उनका स्कोर एक-अंडर पर ही रहा। वहीं, अदिति अशोक ने तीन बर्डी और दो बोगी दर्ज कीं। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने 18वें और अंतिम होल में बोगी की, जिससे वे टॉप-10 में जगह बनाने से चूक गईं।

अन्य भारतीय खिलाड़ियों में हिताषी बख्शी (69) संयुक्त 43वें स्थान पर रहीं, प्रणवी उर्स (73) संयुक्त 47वें स्थान पर जबकि दीक्षा डागर (75) संयुक्त 71वें स्थान पर रहीं।

फ्रांस की नस्तासिया नादौद ने अंतिम दौर में शानदार छह-अंडर 66 का कार्ड खेलते हुए चार शॉट के अंतर से यह लेडीज़ यूरोपीय टूर खिताब अपने नाम किया।