स्पोर्ट्स डेस्क : गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में भारतीय खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण से नवाज़ा गया है, जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पुरुष टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। इसके अलावा हॉकी, क्रिकेट और कोचिंग से जुड़े अन्य नामों ने भी इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है।

विजय अमृतराज को पद्म भूषण, ऐतिहासिक उपलब्धि

भारतीय टेनिस के पथप्रदर्शक माने जाने वाले विजय अमृतराज इस साल खेल जगत से पद्म भूषण पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अमृतराज इससे पहले 1974 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्म श्री से सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में विंबलडन और यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में दो-दो बार जगह बनाकर भारत को अंतरराष्ट्रीय टेनिस मंच पर पहचान दिलाई।

हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री, यादगार रहा 2025

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए साल 2025 ऐतिहासिक साबित हुआ। उनकी अगुवाई में भारत ने पहली बार घरेलू सरजमीं पर महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इस उपलब्धि के बाद उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जो उनके नेतृत्व, निरंतर प्रदर्शन और महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के योगदान को दर्शाता है।

रोहित शर्मा को पद्म श्री, कप्तानी में रचा इतिहास

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी पद्म श्री पुरस्कार से नवाज़ा गया है। रोहित ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका योगदान अब भी अहम बना हुआ है। उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते। बतौर कप्तान और बल्लेबाज़ रोहित ने भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी है।

अन्य खेल हस्तियों को भी मिला सम्मान

पद्म श्री पुरस्कार पाने वालों में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज़ प्रवीण कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया का नाम भी शामिल है। इसके अलावा महिला हॉकी को नई दिशा देने वाले कोच बलदेव सिंह, भगवंदास रायकवार और के. पाजनिवेल को भी खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। पूर्व कुश्ती कोच व्लादिमेर मेस्तविरीशविली को मरणोपरांत पद्म श्री दिया गया, जो भारतीय कुश्ती के विकास में उनके योगदान की पहचान है।

पद्म पुरस्कार 2026: कुल 131 सम्मान

केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 के तहत कुल 131 नागरिक सम्मानों को मंजूरी दी है। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं। इन पुरस्कारों में खेल के साथ-साथ कला, सिनेमा, साहित्य, सार्वजनिक सेवा और अन्य क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार 2026 में खेल जगत से सम्मानित हस्तियों की लिस्ट

विजय अमृतराज पद्म भूषण

बलदेव सिंह पद्म श्री

भगवंदास रायकर पद्म श्री

हरमनप्रीत कौर भुल्लर पद्म श्री

के. पाजनिवेल पद्म श्री

प्रवीण कुमार पद्म श्री

रोहित शर्मा पद्म श्री

सविता पुनिया - पद्म श्री