पटना : चंडीगढ़ के अमृत लाल ने लखनऊ के गोल्फर संजीव कुमार और नोएडा के लक्ष्य नागर को तीन-तरफा प्लेऑफ में हराकर पटना गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित पीजीटीआई नेक्सजेन 2025 में अपनी पहली पेशेवर जीत दर्ज की। 25 वर्षीय अमृत लाल (70-70-74), जो रात भर संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे, ने अंतिम राउंड में दो-ओवर 74 का स्कोर बनाया और नियमित 54 होल के बाद संजीव कुमार (72-70-72) और लक्ष्य नागर (68-72-74) के साथ दो-अंडर 214 के कुल स्कोर के साथ लीडरबोर्ड में शीर्ष पर रहे।

तीन-तरफा प्लेऑफ में लक्ष्य पहले अतिरिक्त होल पर बोगी करने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके बाद, दूसरे अतिरिक्त होल पर, अमृत की निरंतरता ने उन्हें एक बार फिर बराबरी का स्कोर बनाने में मदद की, जबकि संजीव एक बोगी खाकर चूक गए। अमृत लाल ने 2,54,300 रुपये का विजयी चेक जीता, जिससे वह 2025 पीजीटीआई नेक्सजेन ऑडर्र ऑफ मेरिट में 13 पायदान ऊपर चढ़कर 17वें से चौथे स्थान पर पहुंच गए।

चंडीमंदिर के उमेद कुमार (71) ने एक अंडर 215 के स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल किया। लखनऊ के राजेश कुमार गौतम, जो पटना में पांच ओवर 221 के स्कोर के साथ संयुक्त नौवें स्थान पर रहे थे, 5,83,200 रुपये की सीजन की कमाई के साथ 2025 पीजीटीआई नेक्सजेन ऑडर्र ऑफ मेरिट में शीर्ष पर बने हुए हैं। पटना के मोहम्मद नवाब स्थानीय पेशेवरों में सर्वश्रेष्ठ रहे और उन्होंने सप्ताह का अंत छह ओवर 222 के स्कोर के साथ संयुक्त 12वें स्थान पर किया।

अमृत लाल, जिनका नेक्सजेन में पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चौथा स्थान था, ने दिन की शुरुआत रात के सह-लीडर लक्ष्य नागर के साथ दो शॉट की बढ़त के साथ की। अमृत पहले 10 होल में स्थिर रहे, दूसरे होल में 30 फीट के कन्वर्ज़न की बदौलत बर्डी बनाई और कोई भी शॉट नहीं गंवाया। इसके बाद अमृत कुछ अनियमित टी शॉट और अप्रोच शॉट के कारण लड़खड़ा गए, जिसके कारण बैक-नाइन होल में उन्हें चार बोगी मिलीं। 15वें होल में 12 फीट के कन्वर्ज़न की बदौलत बैक-नाइन होल में उन्हें सिफर् एक बर्डी मिली।

अंतत: अमृत ने दो प्लेऑफ होल में अपना संयम बनाए रखा और चैंपियन बनकर घर लौटे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी लक्ष्य और संजीव बोगी खेलकर संयुक्त उपविजेता रहे। अमृत ने कहा, 'इस हफ्ते मेरे खेल के सभी विभाग काफी तेज थे। मैंने ड्राइव, चिप और पुट काफी अच्छे से किए। ख़ास बात यह है कि प्लेऑफ के दौरान मैं मानसिक रूप से मजबूत था और इससे मुझे मैच जीतने में मदद मिली।'