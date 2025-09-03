स्पोर्ट्स डेस्क : विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 विश्व कप को लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं जिसमें उनका टीम में ना होना भी शामिल। लेकिन इन सवालिया निशानों के बीच पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा को लगता है कि दोनों के पास एक और बार खेलने के लिए कौशल और फिटनेस दोनों हैं।

चोपड़ा ने कहा, 'दोनों विश्व कप तक खेल सकते हैं। चूंकि 2027 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में है, इसलिए अनुभव और कौशल की आवश्यकता होगी। फिर से, यह भी बहुत दूर की बात है, लेकिन दोनों के पास 2027 विश्व कप तक खेलने की वास्तविक संभावनाएं हैं।' हालांकि, वे कम क्रिकेट खेल रहे हैं, और मुझे यह पसंद नहीं है।'

टेस्ट और टी20 मैच न खेलने का मतलब है कि विराट और रोहित अब बहुत कम खेलेंगे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा क्रिकेट खेलना चाहिए था। अगर वे टेस्ट खेलते रहते, तो वे काफी क्रिकेट खेलते। मुझे नहीं पता कि उन्होंने टेस्ट क्यों छोड़ दिया और वनडे क्यों खेल रहे हैं, और टी20 भी क्यों छोड़ दिया। दो महीने का IPL और फिर 10 महीनों में 10 मैच। निजी तौर पर, मुझे यह समझ नहीं आता।'

उन्होंने आगे कहा कि टीम इंडिया विराट कोहली के नेतृत्व को मिस करती है। चोपड़ा ने कहा, 'बेशक, उन्होंने पहली बार विराट की कप्तानी में जीत हासिल की, लेकिन फिर उन्होंने फिर से जीत हासिल की। ​​हमने दक्षिण अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ की, लेकिन इंग्लैंड में नहीं जीते। हमने कुछ टूर्नामेंट जीते हैं, लेकिन बड़े आईसीसी इवेंट नहीं, चाहे वह टी20 हो या वनडे विश्व कप।'