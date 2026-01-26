नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। रहाणे का मानना है कि गंभीर को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और बाहरी आलोचनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यह बयान उस समय आया है जब गंभीर अपने एक ट्वीट को लेकर लगातार चर्चा और आलोचनाओं के घेरे में हैं।

‘अनलिमिटेड अथॉरिटी’ ट्वीट के बाद बढ़ी बहस

दरअसल, कांग्रेस नेता शशि थरूर के सोशल मीडिया पोस्ट पर गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया वायरल हो गई थी। थरूर ने कहा था कि प्रधानमंत्री के बाद देश की सबसे कठिन नौकरी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की है। इस पर गंभीर ने पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी ही टीम के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और जल्द ही लोग समझेंगे कि “कोच के पास कोई अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होती।”

रहाणे की सलाह: सोशल मीडिया से दूरी बनाएं

क्रिकबज से बातचीत में अजिंक्य रहाणे ने गंभीर को सीधी सलाह दी। उन्होंने कहा, 'मेरी निजी राय यही है कि गौतम गंभीर को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर शानदार क्रिकेट खेला है और अब टीम इंडिया को कोच करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।'

रहाणे ने आगे कहा कि टी20 वर्ल्ड कप तक गंभीर को सिर्फ टीम पर फोकस करना चाहिए और बाहरी शोर से खुद को अलग रखना चाहिए।

गंभीर पर क्यों बढ़ा दबाव?

गौतम गंभीर को हाल के महीनों में टीम के टेस्ट और वनडे प्रदर्शन को लेकर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी है। नवंबर में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया, जिससे गंभीर की रणनीति पर सवाल उठे।

इन नतीजों के बाद गंभीर पहले भारतीय कोच बने, जिनके कार्यकाल में भारत को घर में दो टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलना पड़ा।

टी20 में गंभीर के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन

हालांकि टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन पूरी तरह अलग रहा है। भारत ने दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से टी20 सीरीज में हराया। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

अब टीम की नजर 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में होने वाले चौथे टी20 पर है, जहां भारत अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगा।

