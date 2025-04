कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मंगलवार को 7,000 टी20 रन पूरे कर लिए। इस अनुभवी खिलाड़ी ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ अपनी टीम के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। मैच के दौरान रहाणे ने 35 गेंदों में आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 61 रन बनाए। उनके रन 174.29 से अधिक के स्ट्राइक रेट से आए हैं। 276 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रहाणे ने 29.81 की औसत और 124 से कुछ अधिक की स्ट्राइक रेट से 7,036 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और 50 अर्द्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* है। बता दें कि बीते दिनों विराट कोहली ने भी ट्वंटी 20 क्रिकेट में अपने 13 हजार रन पूरे किए थे।

