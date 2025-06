स्पोर्ट्स डेस्क : गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के पास स्थित मेघाणी क्षेत्र में एक भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जिसमें 242 यात्री सवाल थे, टेकऑफ के बाद ही क्रैश हो गई। हादसे में अब तक 133 लोगों की मौत की जानकारी है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई जिसमें खेल जगत भी शामिल है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा से लेकर सूर्यकुमार यादव तक और विदेशी क्रिकेटर्स जिसमें राशिद खान शामिल हैं, ने इस पर दुख प्रगट किया है।

I am utterly shocked and deeply anguished to learn about the tragic Air India plane crash in Ahmedabad. My thoughts and prayers go out to all the victims and their families who are enduring unimaginable pain and loss. In moments like these, words feel so inadequate, but I hope… — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 12, 2025

हरभजन सिंह ने लिखा, 'अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के दुखद समाचार से मैं बहुत स्तब्ध और व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएं सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं जो अकल्पनीय दर्द और क्षति को सहन कर रहे हैं। ऐसे क्षणों में, शब्द अपर्याप्त लगते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रभावित लोगों को शक्ति, साहस और समर्थन मिलेगा। इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।

Instagram story of Rohit Sharma for Ahmedabad incident. 🙏 pic.twitter.com/q3E4QPXeAQ — Johns. (@CricCrazyJohns) June 12, 2025

रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए दुख प्रगट किया है। रोहित शर्मा ने लिखा, 'अहमदाबाद से बेहद दुखी और विचलित करने वाली खबर आ रही है। उन्होंने मरने वालों और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना की है।'

Instagram story of Suryakumar Yadav for Ahmedabad incident. pic.twitter.com/B5661nxaL7 — Johns. (@CricCrazyJohns) June 12, 2025

भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी इस विमान हादसे से शॉट में है। उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए दुख प्रगट किया है।

Very shocked to hear about the #AirIndia Ahmedabad-London flight incident near Ahmedabad airport. Praying for the safety of all passengers and crew. 🙏#PlaneCrash #Ahmedabad — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) June 12, 2025

पूर्व क्रिकेटर यूसूफ पठान ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हवाईअड्डे के पास #एयरइंडिया की हवाईअड्डा उड़ान की घटना के बारे में सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। 🙏

Prayers for the families and people on the Air India flight 🤲🏽 my heart sunk hearing the news of the crash .. praying praying praying — Sania Mirza (@MirzaSania) June 12, 2025

पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार परिवारों और लोगों के लिए प्रार्थनाएं। दुर्घटना की खबर सुनकर मेरा दिल बैठ गया। प्रार्थना कर रहा हूं।'

Instagram story of Rashid Khan for Ahmedabad incident 🙏 pic.twitter.com/2DIkPTgo0R — Johns. (@CricCrazyJohns) June 12, 2025

अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इ्स्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, 'अहमदाबाद में आज हुए दुखद हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं। ईश्वर आपको इस क्षति को सहने की शक्ति दे।'

Deeply saddened by the Air India flight crash in Ahmedabad today. Prayers for the passengers, crew, and their families. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 12, 2025

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर विमान हादसे पर दुख प्रगट करते हुए लिखा, 'आज अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना से बहुत दुःखी हूँ। यात्रियों, चालक दल और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं।'