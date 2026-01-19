इंदौर : न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ गंवाने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने हार के कारणों को खुलकर सामने रखा। इंदौर में खेले गए निर्णायक तीसरे वनडे में 41 रन की हार के बाद गिल ने न तो अंतर का बहाना बनाया और न ही खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का, बल्कि टीम की उन कमियों की ओर इशारा किया, जिन्होंने सीरीज में दोनों टीमों के बीच फर्क पैदा किया।

मैच के बाद गिल ने कहा, 'मेरे लिए यह बात नहीं थी कि हमने अच्छी बल्लेबाज़ी नहीं की, बल्कि यह थी कि हम लंबे समय तक बल्लेबाज़ी नहीं कर पाए। जब बल्लेबाज़ शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते—खासकर हाई-स्कोरिंग मैचों में—तो मुश्किल हो जाती है। कम से कम दो बल्लेबाज़ों को लंबी पारी खेलनी होती है।' उन्होंने साफ जोड़ा, 'यही हमारे और उनके बीच का अंतर था।'

न्यूजीलैंड से तुलना और ‘कन्वर्ज़न’ की कमी

गिल ने बार-बार न्यूजीलैंड के अप्रोच से तुलना करते हुए कहा, 'उनके बल्लेबाज़ जब भी सेट हुए, उन्होंने लंबी पारियां खेलीं। यही फर्क है। पहले दो मैचों में मैं भी सेट हुआ, लेकिन 100, 120 या 130 में नहीं बदल सका। एक बल्लेबाज़ी यूनिट के तौर पर हमें इसमें बेहतर होना होगा।' इंदौर में विराट कोहली का शतक भी भारत को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रहा—जो इसी समस्या को रेखांकित करता है।

जडेजा पर कप्तान का समर्थन

रवींद्र जडेजा के हालिया प्रदर्शन पर सवालों के बीच गिल ने संदर्भ में बात रखते हुए कहा, 'जड्डू भाई बल्लेबाज़ी में अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन बात सिर्फ उनकी नहीं है। हमारी कोई भी बल्लेबाज़ी लाइन लगातार शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सकी।' गेंदबाज़ी पर उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ सालों में वह हमारे लिए स्ट्राइक ऑप्शन रहे हैं। इस सीरीज़ में विकेट नहीं मिले, लेकिन ऐसा होता है। इससे सीख मिलती है और आगे बढ़ते हैं।'

फील्डिंग बनी निर्णायक फैक्टर

गिल ने माना कि फील्डिंग में चूक ने भी मैच का रुख बदला। “हमने बेहद अहम मौकों पर कैच छोड़े। ऐसी पिचों पर गेंदबाज़ मौके बनाते हैं और जब कैच नहीं पकड़े जाते, तो मुश्किल बढ़ जाती है। कोई जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है जहां हमें सुधार करना ही होगा।”

रोहित शर्मा पर भरोसा बरकरार

रोहित शर्मा के सीरीज़ में 61 रन के रिटर्न पर गिल ने कहा, 'वह बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। हर बार शुरुआत को शतक में बदलना संभव नहीं। अहम बात इरादा और लय है—और वह मौजूद है।'

हर्षित राणा पर बड़ी उम्मीद

निराशा के बीच गिल ने भविष्य की एक सकारात्मक तस्वीर भी पेश की—हर्षित राणा का उभार। 'नंबर आठ पर बल्लेबाज़ी हमारे लिए बहुत अहम है। टॉप टीमें गहराई तक बल्लेबाज़ी करती हैं। हर्षित अपनी बल्लेबाज़ी लगातार सुधार रहा है।' गिल ने आगे कहा, '140+ की रफ्तार, लंबाई और अब बल्लेबाज़ी—ऐसे गेंदबाज़ कम मिलते हैं। भविष्य में वह हमारे लिए बहुत अच्छे विकल्प बन सकते हैं।'

आगे की राह

गिल ने अंत में स्वीकार किया, 'जिस तरह हम खेलना चाहते हैं, वह इस सीरीज़ में लगातार नहीं कर पाए। लेकिन हमारे पास समय है। अगर सभी खिलाड़ी जानते हैं कि किन क्षेत्रों पर काम करना है, तो अगले एक-दो सीरीज़ में हम इन्हें सुधार सकते हैं।'