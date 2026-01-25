बुलावायो: एशिया कप फाइनल में मिली हार के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होने जा रहे हैं। अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप चरण में लगातार तीन जीत के साथ पांच बार के चैंपियन भारत ने ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके चलते सुपर सिक्स चरण में भारत का मुकाबला चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। यह बहुप्रतीक्षित हाई-वोल्टेज मैच 1 फरवरी को बुलावायो में खेला जाएगा।

सुपर सिक्स का फॉर्मेट और ग्रुप समीकरण

विश्व कप के नियमों के अनुसार, ग्रुप स्टेज से सुपर सिक्स में पहुंचने वाली टीमें अपने ग्रुप की साथी सुपर सिक्स टीमों के खिलाफ अर्जित अंकों को आगे ले जाती हैं। इसके बाद सुपर सिक्स चरण में हर टीम दो मुकाबले उन टीमों के खिलाफ खेलती है, जिनकी ग्रुप स्टेज रैंकिंग उनसे अलग होती है।

ग्रुप ए और डी को एक सुपर सिक्स ग्रुप में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी और सी दूसरी सुपर सिक्स ग्रुप का हिस्सा हैं। भारत ग्रुप बी में पहले स्थान पर रहा, जबकि पाकिस्तान ग्रुप सी में दूसरे स्थान पर रहा। इस ग्रुप में इंग्लैंड शीर्ष पर रहा।

भारत का दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे से

सुपर सिक्स चरण में भारत का दूसरा मुकाबला जिम्बाब्वे (ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर) से होगा। यह मैच 27 जनवरी को बुलावायो में खेला जाएगा। वहीं, पाकिस्तान का दूसरा सुपर सिक्स मुकाबला उसी दिन हरारे में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होगा।

ग्रुप स्टेज में भारत का शानदार प्रदर्शन

भारत ने अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ बड़ी जीत के साथ की। भारत ने यूएसए को 107 रन पर ऑलआउट किया और फिर डीएलएस संशोधित लक्ष्य को छह विकेट और 118 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

दूसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 238 रन बनाए। बारिश के कारण बांग्लादेश को 29 ओवर में 165 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, लेकिन वह 18 रन से पीछे रह गया।

शनिवार को खेले गए तीसरे मुकाबले में, बारिश से प्रभावित 37 ओवर के मैच में भारत ने न्यूज़ीलैंड को 135 रन पर समेट दिया और 13.3 ओवर में सात विकेट शेष रहते 130 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

पाकिस्तान का सफर: हार के बाद जोरदार वापसी

पाकिस्तान ने अपने अभियान की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ 36 रन की हार के साथ की, जहां 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 174 रन पर सिमट गई। इसके बाद पाकिस्तान ने शानदार वापसी करते हुए स्कॉटलैंड को छह विकेट से और जिम्बाब्वे को आठ विकेट से हराया।

एशिया कप फाइनल की यादें ताज़ा

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछला अंडर-19 मुकाबला 21 दिसंबर को दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में हुआ था। उस मैच में पाकिस्तान ने 191 रन की बड़ी जीत दर्ज की थी। समीर मिन्हास ने 172 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, जबकि अली रज़ा ने चार विकेट लेकर भारत को 156 रन पर ऑलआउट कर दिया था।

