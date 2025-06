कोयंबटूर : अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) में डिंडीगुल ड्रैगन्स और आईड्रीम तिरुप्पुर तमिलियंस के बीच मैच के दौरान विवादास्पद तरीके से आउट होने के बाद मैदान पर अचानक गुस्से में आ गए। ड्रैगन्स की अगुआई कर रहे अश्विन पारी की शुरुआत करने आए और पांचवें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर की गेंद पर पगबाधा आउट करार दिए गए।

अश्विन ने अपनी शुरुआती 10 गेंद पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 18 रन बनाए। हालांकि अश्विन ने पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद को पैडल स्वीप खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। अंपायर वेंकटेशन कृतिका ने गेंदबाज की अपील पर अपनी उंगली उठाई क्योंकि अश्विन तेजी से एक लेने के लिए दौड़ रहे थे। रीप्ले से यह स्पष्ट था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी।

अश्विन DRS नहीं ले सके क्योंकि उन्होंने और उनके सलामी जोड़ीदार शिवम सिंह (27 गेंद पर 30 रन) ने लेग साइड की वाइड गेंद (टीएनपीएल में नया नियम लागू) को लेकर पहले ओवर में ही रेफरल का अपना कोटा खत्म कर दिया था इसलिए जब कोई रेफरल नहीं बचा तो अश्विन के पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज अश्विन काफी गुस्से में नजर आए और वह कृतिका से फैसले के बारे में पूछते हुए देखे गए।

Ashwin’s personality is a complete mystery to me. One moment he is acting like some cricket professor giving a lecture on hiw to remian calm and the next he is throwing tantrums like a kid when things don’t go his way. What even is this behaviour?



