नई दिल्ली : 20 साल की उम्र में, आयुष शेट्टी भारत के सबसे होनहार शटलरों में से एक हैं, 2025 का साल उनके लिए बहुत सफल रहा जब उन्होंने यूएस ओपन सुपर 300 जीता और हाइलो ओपन में पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू को हराया, वह 2026 में देश के लिए और भी सम्मान हासिल करने के लिए उत्सुक हैं। सोमवार को योनेक्स-सनराइज इंडिया ओपन 2026 के लॉन्च इवेंट के मौके पर यूनीवार्ता से बात करते हुए, उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया।

उन्होंने कहा, 'इस साल बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट हैं, ऑल इंग्लैंड (ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप), घर पर विश्व चैंपियनशिप (2026 बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप), फिर एशियाई खेल, मुझे उम्मीद है कि मैं सभी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मेरा लक्ष्य इस साल के अंत तक टॉप 15 या टॉप 10 रैंकिंग में पहुंचना है।' आयुष ने कहा, 'यूएस ओपन की जीत ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं दुनिया के टॉप खिलाड़यिों का सामना कर सकता हूं। मलेशियाई ओपन में मैंने ली ज़ी जिया और शी यूकी के खिलाफ खेला, मैं और भी टॉप खिलाड़यिों के खिलाफ खेलने और जीतने की तरफ रहने के लिए उत्सुक हूं।'

आयुष हाल ही में समाप्त हुए मलेशिया ओपन 2026 में अच्छे प्रदर्शन के बाद आए हैं, जहां उन्होंने पहले राउंड में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता ली ज़ी जिया को हराया और मौजूदा विश्व चैंपियन शी यूकी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन एक करीबी मैच में हार गए। कर्नाटक के रहने वाले खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें पहले लंबी रैलियां खेलने में झिझक होती थी, लेकिन अब उन्होंने इस पर काबू पा लिया है। 'मुझे लगता है कि मैंने इस पर काबू पा लिया है, अगर आप देखें, तो मैंने कोडाई (कोडाई नाराओका) के खिलाफ दो बार अच्छा खेला, वह लंबी रैलियां खेलते हैं, मुझे लगता है कि मैं इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाया।'

आयुष, जो अपने कोर्ट पर अनुमान लगाने के कौशल और जानलेवा स्मैश के लिए जाने जाते हैं, ने कहा कि वह अभी भी अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और सुधार की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि वह गेम के दौरान स्पीड में बदलाव लाना चाहते हैं और फिजिकली ज़्यादा बेहतर बनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'गेम के दौरान स्पीड में बदलाव और फिजिकल पहलू के मामले में सुधार की बहुत गुंजाइश है, यह एक प्रोसेस है।'

आयुष 195 सेंटीमीटर (6 फीट 5 इंच) लंबे हैं और उनकी तुलना अक्सर डेनिश बैडमिंटन के महान खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन से की जाती है क्योंकि वह भी बहुत लंबे हैं। शेट्टी इस तुलना पर हंसते हुए कहते हैं कि यह दो बार के ओलंपिक और वल्डर् चैंपियन के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा, 'वह मेरे आइडल हैं, मैं लंबे समय से उनके गेम को फॉलो कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरा गेम कुछ हद तक उनके जैसा है, लेकिन यह तुलना उनके साथ नाइंसाफी है क्योंकि उन्होंने बैडमिंटन में सब कुछ हासिल कर लिया है, मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूं।'