स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की टीम लगातार अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान खींच रही है। चेन्नई में ग्रुप डी मुकाबले में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 182 रन बनाकर टूर्नामेंट में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। अनुभवी ऑलराउंडर गुलबदिन नायब की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी इस प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण रही। हालांकि न्यूजीलैंड की अनुशासित गेंदबाजी के सामने अफगान बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंत के ओवरों में तेजी ने स्कोर को मजबूत बनाया।

टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा स्कोर

न्यूजीलैंड के खिलाफ 182/6 का स्कोर अफगानिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़े स्कोरों में शामिल हो गया। इससे पहले अफगान टीम ने 2021 में शारजाह में स्कॉटलैंड के खिलाफ 190/4, 2016 में नागपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 186/6 और 2024 में प्रोविडेंस में युगांडा के खिलाफ 183/5 का स्कोर बनाया था। चेन्नई की धीमी पिच पर न्यूजीलैंड जैसी मजबूत गेंदबाजी इकाई के सामने 182 रन बनाना अफगानिस्तान के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा।

190/4 बनाम स्कॉटलैंड, शारजाह, 2021

186/6 बनाम जिम्बाब्वे, नागपुर, 2016

183/5 बनाम युगांडा, प्रोविडेंस, 2024

182/6 बनाम न्यूजीलैंड, चेन्नई, 2026*

पावरप्ले में संभली हुई शुरुआत

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की शुरुआत सतर्क रही। पावरप्ले में टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 44 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी लय में नजर आए और उन्होंने कुछ आकर्षक स्कूप शॉट खेले, लेकिन छठे ओवर में लॉकी फर्ग्युसन की धीमी गेंद ने उनकी पारी का अंत कर दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इब्राहिम जादरान भी पवेलियन लौट गए, जिससे अफगानिस्तान को शुरुआती झटका लगा।

गुलबदिन नायब और सेदिकुल्लाह अटल की अहम साझेदारी

इसके बाद गुलबदिन नायब ने पारी को संभालते हुए सेदिकुल्लाह अटल के साथ तीसरे विकेट के लिए 79 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। नायब ने 35 गेंदों में 63 रन की शानदार पारी खेली और सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने जैकब डफी की गेंदों पर दो छक्के और एक चौका जड़कर रन गति को बढ़ाया। अटल ने 29 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया, हालांकि वह तेजी से रन नहीं जुटा सके।

अंतिम ओवरों में तेजी, स्कोर 180 के पार

मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने रन गति पर लगाम लगाए रखी, लेकिन अंतिम पांच ओवरों में अफगान बल्लेबाजों ने 52 रन जोड़कर स्कोर को 180 के पार पहुंचाया। गुलबदिन और दरवेश रसूली ने तेज गति से रन बटोरे, जबकि अजमतुल्लाह उमरजाई ने दो छक्के लगाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।